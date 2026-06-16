Noruega debuta con goleada en su primera participación en un Mundial

Un doblete de Erling Haaland en su debut absoluto en una Copa del Mundo impulsó este martes a una Noruega muy en forma a imponerse por 1-4 a una combativa Irak en Boston (Estados Unidos), en el regreso de la selección nórdica a un Mundial 28 años después, desde Francia 1998.

Los tres puntos ponen a Noruega a la par de Francia al frente del Grupo I del Mundial, el considerado como 'grupo de la muerte'. Franceses y noruegos se medirán, también en Boston, en la tercera jornada, en uno de los partidos más atractivos de la primera fase.

Irak, que fue el último de los 48 clasificados para este Mundial, sorprendió de inicio a los noruegos, con ocasiones y corriendo mucho, en una combinación de fútbol y físico que ha rodeado de aura a esta selección en su camino a Norteamérica.

El 0-0 se mantuvo hasta la controvertida pausa de hidratación, que rompió en pedazos el partido en Boston.



Al reiniciar el juego, Erlin Haaland, quién sino, puso el 0-1 para Noruega. Fue un ejemplo de jugada vertical que nació en los pies de Alexander Sorloth, en apenas unos toques pasó de Antonio Nusa a David Wolfe, que puso un centro raso al área pequeña para Haaland.

El '9' del Manchester City se lanzó para alcanzar un balón que no era cómodo ni limpio, estirándose para marcar el primer gol de Noruega en su regreso a un Mundial desde 1998, en el debut de Haaland en la gran cita del fútbol.

Este estreno de Haaland en un Mundial le llegó a sus 25 años, después de que Noruega se perdiera la edición de Catar en 2022.

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Parecía que los noruegos se habían adueñado del partido con el 0-1 cuando los irakíes trazaron una bonita combinación que culminó con un centro milimétrico de Ali Jassim para Aymen Hussein, el mismo que eliminó a Bolivia en la repesca.

Hussein, elevándose rodeado de tres torres noruegas, conectó un poderoso cabezazo para firmar el segundo tanto de la historia de Irak en un Mundial, el primero en 40 años. 1-1 en el minuto 39.

Pero a Irak le duró poco la alegría. Haaland presionó una salida de balón, forzó un pase atrás muy arriesgado al portero y, en una exhibición de potencia, logró desviar el despeje de Jalal Hassan para que la pelota terminara en el fondo de la red. Un golpe durísimo para los iraquíes.

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Pero Irak no bajó los brazos en busca del empate y, todavía antes del descanso, Ali Al-Hamadi se quedó solo ante Orjan Nyland con la pierna cargada, pero el central Kristoffer Ajer apareció de la nada con una barrida salvadora para evitar el gol.

Foto: AFP

Noruega remata a Irak

Irak tomó la iniciativa a la vuelta de vestuarios, plantándose en el centro del campo y evitando que les llegasen balones largos a Haaland o Sorloth, sin fluidez en la circulación.

Necesitó media hora Noruega para lograr la tranquilidad con su tercer gol, que llegó de balón parado, desde el córner.

Haaland iba en busca del 'hat-trick', pero fue el recién ingresado Leo Ostigard quién aprovechó el centro cerrado con un gran desmarque con el que ganó la posición a los irakíes elevándose solo para firmar el 1-4, lo que en ese momento ya parecía la sentencia.

La guinda llegó en el tiempo de descuento, en un remate de cabeza de Haaland que ahora sí rozó el triplete, pero que terminó en el fondo de la red tras una disputa en el área pequeña entre su compañero Kristian Thorstvedt y el iraquí Aymen Hussein, que al final anotó en propia puerta para el 1-4.

Boston fue una fiesta vikinga, con las gradas del estadio de los New England Patriots repletas de aficionados noruegos que imitaban el gesto de remar en un ambiente intimidante para el rival y una selección muy a tener en cuenta.

