Pese a críticas, Balogun será titular en Estados Unidos contra Bélgica

Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, sale como titular en el partido de los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica, después de que el Comité Disciplinario de la FIFA haya dejado en suspenso su sanción de un partido por la expulsión con tarjeta roja en dieciseisavos ante Bosnia-Herzegovina.

Mauricio Pochettino, su seleccionador, lo ha incluido en la alineación inicial, después de toda la polémica generada por la decisión de la FIFA y de que la Federación Belga de Fútbol haya advertido a su homóloga estadounidense que impugnará la elegibilidad del jugador si disputa algún minuto.

Estados Unidos juega de inicio con Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Sergiño Dest, Folarin Balogun y Christian Pulisic.

En Bélgica, Rudi García no cuenta en el once ni con Kevin de Bruyne, que arrastraba molestias, ni con Jeremy Doku ni con Romelu Lukaku, estos dos últimos por decisión técnica.



Su once está formado por Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper; Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Amadou Onana; Dodi Lukebakio, Charles de Keteleare y Leandro Trossard.