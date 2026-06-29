¿Por qué Gakpo rompió en llanto tras anotar en el Países Bajos vs. Marruecos?

El delantero Cody Gakpo, una de las figuras de Países Bajos en el Mundial 2026, y su pareja anunciaron este sábado el fallecimiento del hijo que esperaban. Por eso, este lunes el delantero del Liverpool no aguantó y rompió en llanto tras anotar el 1-0 en Monterrey frente a Marruecos.

"Con los corazones rotos, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé murió durante el embarazo", escribió Noa van der Bij, modelo y pareja del futbolista, en un mensaje en Instagram.

"Gracias por su amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo. Siempre amado, siempre nuestro hijo", concluyó.

Cody Gakpo // Foto: Instagram @codymathesgakpo

Cody Gakpo, quien se encuentra concentrado con su selección en la Copa del Mundo, compartió el anuncio y pidió que se respete la privacidad familiar en este doloroso momento. Pero en su selección no ha estado solo, sino que tanto la federación como sus compañeros han mostrado respeto y cariño por la situación.



"Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Les pedimos amablemente privacidad y espacio. Gracias por su comprensión", dijo Gakpo en su post.

El delantero del Liverpool, de 27 años, se enfrentó este lunes con su selección a Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial, en un duelo que se llevo a cabo en Monterrey (México). Su gol fue el tercero en esta competencia y una celebración conmovedora cuando todos sus compañeros llegaron a rodearlo y abrazarlo para demostrar el apoyo en este difícil momento familiar.

En su segunda aparición en un Mundial, tras Catar 2022, Gakpo sumó dos goles en los tres juegos de la primera ronda con Países Bajos, que terminó como líder del Grupo F con siete puntos.