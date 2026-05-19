¿Qué día se conocerá la lista de convocados de la Selección Colombia del Mundial?

Ya se conocerion los 55 futbolistas de la Selección Colombia preseleccionados por Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que desde esta semana comenzaron a llegar a Medellín en la sede de Atlético Nacional, que será la primera de tres concentraciones que tendrá el equipo en su viaje por la competencia.

Pero aún quedan dudas de quiénes serán los 26 que sí viajarán con el equipo hasta Guadalajara, ciudad en donde estará la concentración del equipo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, y cuándo será el día en que Néstor Lorenzo dará este anuncio, pero, según versiones, ya habría una fecha tentativa para hacerlo.

Esta sería la fecha en que Néstor Lorenzo dará la lista de convocados

Hasta el 2 de junio las selecciones tienen plazo para entregar la lista de convocados para el Mundial 2026, por ende, previo a esa fecha la Selección Colombia dará la suya final y teniendo en cuenta que la última semana del mes estará en Bogotá previo al duelo amistoso vs. Costa Rica en El Campín el 1 de junio.



En ese orden de ideas, entre el 28 y 30 de mayo, Néstor Lorenzo estará dando la lista de 26 convocados en la sede de la FCF en Bogotá (aún sin confirmar), que serán los que estarán en ese amistoso vs. Costa Rica para ser despedidos por la afición para la Copa Mundial de la FIFA.

Estos son los 55 preseleccionados de la Selección Colombia