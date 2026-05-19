¿Qué día se conocerá la lista de convocados de la Selección Colombia del Mundial?

Ya se conocerion los 55 futbolistas de la Selección Colombia preseleccionados por Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que desde esta semana comenzaron a llegar a Medellín en la sede de Atlético Nacional, que será la primera de tres concentraciones que tendrá el equipo en su viaje por la competencia.
Pero aún quedan dudas de quiénes serán los 26 que sí viajarán con el equipo hasta Guadalajara, ciudad en donde estará la concentración del equipo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, y cuándo será el día en que Néstor Lorenzo dará este anuncio, pero, según versiones, ya habría una fecha tentativa para hacerlo.
Esta sería la fecha en que Néstor Lorenzo dará la lista de convocados
Hasta el 2 de junio las selecciones tienen plazo para entregar la lista de convocados para el Mundial 2026, por ende, previo a esa fecha la Selección Colombia dará la suya final y teniendo en cuenta que la última semana del mes estará en Bogotá previo al duelo amistoso vs. Costa Rica en El Campín el 1 de junio.
En ese orden de ideas, entre el 28 y 30 de mayo, Néstor Lorenzo estará dando la lista de 26 convocados en la sede de la FCF en Bogotá (aún sin confirmar), que serán los que estarán en ese amistoso vs. Costa Rica para ser despedidos por la afición para la Copa Mundial de la FIFA.
Estos son los 55 preseleccionados de la Selección Colombia
- Arqueros: Aldair Quintana (Independiente del Valle), Álvaro Montero (CA Vélez Sarsfield), Camilo Vargas (Atlas F.C.), David Ospina (Atlético Nacional), Kevin Mier (Cruz Azul) y Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe).
- Defensas: Álvaro Angulo (Pumas UNAM), , Andrés Román (Atlético Nacional), Cristian Borja (Club América), Daniel Muñoz (Crystal Palace F.C.), Dávinson Sánchez (Galatasaray SK), Deiver Machado (FC Nantes), Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps F.C.), Jhojan Romaña (San Lorenzo), Jhon Lucumí (Bologna F.C.), Johan Mojica (R.C.D. Mallorca), Juan David Cabal (Juventus), Junior Hernández (Deportes Tolima), Santiago Arias (Independiente), Willer Ditta (Cruz Azul), Yerry Mina (Cagliari Calcio), Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers) y Carlos Cuesta (CR Vasco da Gama).
- Mediocampistas: Carlos Gómez (CR Vasco da Gama), Gustavo Puerta (Racing Santander), James Rodríguez (Minnesota United F.C.), Jefferson Lerma (Crystal Palace F.C.), Jhon Solís (Birmingham City F.C.), Johan Rojas (CR Vasco da Gama), Johan Carbonero (S.C. Internacional), Jordan Barrera (Botafogo Sport Club), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Juan Fernando Quintero (River Plate), Juan Guillermo Cuadrado (AC Pisa 1909), Kevin Castaño (River Plate), Luis Suárez (Sporting C.P.), Nelson Deossa (Real Betis), Richard Ríos (S.L. Benfica), Sebastián Gómez (Coritiba F.C.), Wílmar Barrios (F.C. Zenit St. Petersburg) y Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional).
- Atacantes: Edwuin Cetré (Estudiantes de La Plata), Jaminton Campaz (CA Rosario Central), Jhon Arias (SE Palmeiras), Jhon Córdoba (F.C. Krasnodar), Jhon Jáder Durán (F.C. Zenit St. Petersburg), John Steven Mendoza (Athletico Paranaense), Juan Camilo Hernández (Real Betis), Kevin Viveros (Athletico Paranaense), Luis Díaz (F.C. Bayern München), Neyser Villarreal (Cruzeiro E.C.), Rafael Santos Borré (S.C. Internacional), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), Yáser Asprilla (Galatasaray SK).