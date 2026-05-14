Shakira, Madonna y BTS encabezarán el show de medio tiempo de la final del mundial

La FIFA anunció en la madrugada del jueves que la colombiana estará el primer show de medio tiempo en la final del mundial de la FIFA.

Los espectáculos en eventos deportivos son una tradición en Estados Unidos. Los shows de medio tiempo del Super Bowl, con artistas como Bad Bunny, Kendrick Lamar y Rihanna, suelen superar los 100 millones de televidentes solo en ese país.

La final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Se espera que el partido sea uno de los eventos deportivos con mayor audiencia global superando ampliamente los 500 millones de espectadores en vivo.

Shakira tiene un vínculo especial con los mundiales. Este mes lanzó "Dai Dai", la canción oficial del torneo, junto al artista de afrobeats Burna Boy.



Además, la cantante colombiana participó en la ceremonia inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010 y en 2020 encabezó junto a Jennifer Lopez el show de medio tiempo del Super Bowl LIV, recordó la FIFA en un comunicado.

Los artistas fueron seleccionados por Chris Martin, vocalista de Coldplay, y la producción estará a cargo de Global Citizen, organización dedicada a conciertos de gran escala para promover causas sociales como la lucha contra el hambre y la pobreza, indicó el organismo del fútbol mundial.

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La FIFA y Global Citizen ya hicieron una prueba en el mismo estadio durante la final del Mundial de Clubes. En esa ocasión se presentaron Doja Cat, Tems y J Balvin en un escenario instalado en las tribunas.

El mundial arranca el próximo mes de junio en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

La FIFA también anunció este mes los artistas de las ceremonias inaugurales de los países anfitriones. En Estados Unidos, antes del partido del 12 de junio en el SoFi Stadium, se presentarán Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema y Tyla.