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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Suiza 4-1 Bosnia Herzegovina: los helvéticos pusieron pie y medio en 16vos de final

Suiza 4-1 Bosnia Herzegovina: los helvéticos pusieron pie y medio en 16vos de final

Los helvéticos cerrarán la fase de grupos enfrentándose a Catar, Bosnia hará lo propio ante uno de los anfitriones: Canadá.

Suiza vs. Bosnia, Mundial 2026.
Suiza vs. Bosnia, Mundial 2026.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

Suiza goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina en la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026, en un partido en el que el conjunto helvético impuso condiciones desde los primeros minutos. Con dominio del balón, presión alta y mayor claridad en el último tercio, los europeos marcaron diferencias frente a un rival que nunca logró asentarse en el juego.

El equipo suizo abrió el marcador temprano y, a partir de ahí, controló el desarrollo del encuentro con autoridad. Bosnia y Herzegovina intentó responder mediante transiciones rápidas y juego directo, pero se encontró con una defensa sólida y un mediocampo bien estructurado que redujo sus opciones de peligro. La eficacia ofensiva de Suiza fue determinante para ampliar la ventaja y encaminar una victoria cómoda.

Con este triunfo, Suiza suma tres puntos importantes en el Grupo B del Mundial 2026 y se acerca a la clasificación a la siguiente fase del torneo. Bosnia y Herzegovina, en cambio, queda con la obligación de mejorar su rendimiento en los próximos partidos si quiere seguir con vida en la competencia. El 4-1 final refleja la superioridad suiza en intensidad, orden táctico y contundencia en ataque.

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La jornada final del Grupo B del Mundial 2026 se disputará el miércoles 24 de junio con ambos partidos en simultáneo a las 18:00 horas de Colombia, con el objetivo de garantizar igualdad de condiciones en la definición de la clasificación. En esa fecha, Suiza enfrentará a Canadá, mientras que Bosnia y Herzegovina se medirá ante Catar. Todo se decidirá en esta última jornada, donde los dos mejores del grupo avanzarán a la siguiente ronda del torneo, definiendo además los cruces de eliminación directa según la posición final de cada selección.

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