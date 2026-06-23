Tabla de goleadores del Mundial de 2026

La lucha por el Botín de Oro del Mundial de 2026 sigue al rojo vivo y tiene como principal protagonista a Lionel Messi. El capitán de Argentina lidera la clasificación de artilleros con cinco goles, consolidándose como una de las grandes figuras del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero argentino ha sido determinante en el recorrido de la Albiceleste y, con sus cinco anotaciones, supera por un tanto a dos de los máximos referentes del fútbol mundial: Kylian Mbappé, de Francia, y Erling Haaland, de Noruega, quienes acumulan cuatro goles cada uno.La competencia por el liderato goleador promete intensificarse a medida que avanzan las fases decisivas del campeonato, con varias estrellas aún en carrera y con opciones de aumentar sus registros.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

5 goles

Lionel Messi (Argentina)

4 goles

Erling Haaland (Noruega)

Kylian Mbappé (Francia)

3 goles

Jonathan David (Canadá)

Deniz Undav (Alemania)

2 goles

Ronald Araújo (Uruguay)

Yasin Ayari (Suecia)

Folarin Balogun (Estados Unidos)

Brian Brobbey (Países Bajos)

Matheus Cunha (Brasil)

Cody Gakpo (Países Bajos)

Kai Havertz (Alemania)

Bill Just (Nueva Zelanda)

Daichi Kamada (Japón)

Harry Kane (Inglaterra)

Cyle Larin (Canadá)

Dimitri Manzambi (Suiza)

Mikel Oyarzabal (España)

Ismael Saibari (Marruecos)

Ismaïla Sarr (Senegal)

Crysencio Summerville (Países Bajos)

Ayase Ueda (Japón)

Vinícius Júnior (Brasil)

1 gol

Al Rashdan (Jordania)

Alamri (Arabia Saudita)

Ali Olwan (Jordania)

Marko Arnautovic (Austria)

Ashour (Egipto)

Bradley Barcola (Francia)

Martin Baturina (Croacia)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Benbouali (Argelia)

Brown (Alemania)

Déiber Campaz (Colombia)

Agustín Canobbio (Uruguay)

Comenencia (Curazao)

Ousmane Dembélé (Francia)

Diallo (Costa de Marfil)

Luis Díaz (Colombia)

Anthony Elanga (Suecia)

Breel Embolo (Suiza)

Fayzullayev (Uzbekistán)

Freeman (Estados Unidos)

Galarza (Paraguay)

João Neves (Portugal)

Amine Gouiri (Argelia)

Viktor Gyökeres (Suecia)

Hassan (Egipto)

Hussein (Irak)

Hwang (Corea del Sur)

Nestory Irankunda (Australia)

Alexander Isak (Suecia)

Junya Ito (Japón)

Raúl Jiménez (México)

Franck Kessié (Costa de Marfil)

Ladislav Krejci (República Checa)

Lukic (Bosnia y Herzegovina)

Mahmic (Bosnia y Herzegovina)

Marfo Yirenkyi (Ghana)

Mauricio (Paraguay)

Mbaye (Senegal)

John McGinn (Escocia)

Mejía (Colombia)

Metcalfe (Australia)

Mohebi (Irán)

Teboho Mokoena (Sudáfrica)

Musa (Croacia)

Jamal Musiala (Alemania)

Nakamura (Japón)

Nmecha (Alemania)

Oh (Corea del Sur)

Leo Østigård (Noruega)

Marcus Pedersen (Noruega)

Pina (Cabo Verde)

Julián Quiñones (México)

Marcus Rashford (Inglaterra)

Rekik (Túnez)

Giovanni Reyna (Estados Unidos)

Rezaian (Irán)

Romo Barrón (México)

Michal Sadílek (República Checa)

Mohamed Salah (Egipto)

Saliba (Canadá)

Nico Schlotterbeck (Alemania)

Schmid (Austria)

Surman (Nueva Zelanda)

Mattias Svanberg (Suecia)

Virgil van Dijk (Países Bajos)

Varela (Cabo Verde)

Ruben Vargas (Suiza)

Yoane Wissa (República Democrática del Congo)

Granit Xhaka (Suiza)

Lamine Yamal (España)

Zico (Egipto)

Colombia también dice presente entre los goleadores

La selección Colombia cuenta con tres jugadores que ya han celebrado en la Copa del Mundo. Luis Díaz, Déiber Campaz y Mejía aparecen con una anotación cada uno, contribuyendo al desempeño del combinado nacional en el torneo.Aunque ninguno de ellos figura todavía entre los máximos artilleros, el avance de Colombia en la competición podría permitirles seguir escalando posiciones en la tabla de goleadores.

Los futbolistas con un gol en el Mundial 2026

Entre los jugadores que han marcado una vez destacan varias figuras internacionales como Jude Bellingham (Inglaterra), Ousmane Dembélé (Francia), Mohamed Salah (Egipto), Jamal Musiala (Alemania), Marcus Rashford (Inglaterra), Lamine Yamal (España), João Neves (Portugal), Francesco Kessié (Costa de Marfil), Virgil van Dijk (Países Bajos) y Giovanni Reyna (Estados Unidos), entre otros.También aparecen los colombianos Luis Díaz, Déiber Campaz y Mejía, quienes buscan ampliar su cuenta goleadora en las próximas jornadas.



Mbappé y Haaland acechan a Messi

La pelea por el Botín de Oro del Mundial 2026 se perfila como una de las más emocionantes de los últimos años. Messi lidera con cinco goles, pero Mbappé y Haaland se encuentran a solo una anotación de distancia.Además, jugadores como Jonathan David, Deniz Undav, Harry Kane, Vinícius Júnior, Cody Gakpo y Mikel Oyarzabal siguen en competencia y podrían acercarse a la cima si mantienen su efectividad frente al arco. Con las rondas decisivas aún por disputarse, la clasificación de goleadores permanece abierta y cualquier actuación destacada podría cambiar el panorama de la carrera por el máximo reconocimiento individual para los delanteros del Mundial 2026.