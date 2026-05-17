¿Un escudo contra la justicia? Duro reclamo de Defensoría a Selección Colombia por Sebastián Villa

La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió una fuerte carta abierta dirigida a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tras la presencia de Sebastián Villa en la prelista de 55 jugadores para el Mundial de 2026. La defensora Iris Marín Ortiz cuestionó el llamado del futbolista para el próximo mundial, señalando que los antecedentes por violencia de género y abuso sexual no pueden reducirse a "problemas personales".

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, enfatizó que vestir los colores de la selección nacional es un privilegio que conlleva una responsabilidad ética adicional. Recordó que el futbolista fue condenado judicialmente por hechos de violencia basada en género y enfrenta acusaciones por abuso sexual, por lo que su convocatoria envía un mensaje devastador a las víctimas.

"El mensaje que enviamos cuando relativizamos la violencia contra las mujeres por talento, popularidad o rendimiento deportivo es desolador, nos aleja del espíritu que construimos detrás del deporte", manifestó Marín en el documento institucional.

Carta abierta a la Federación Colombiana de Fútbol @FCFSeleccionCol

La camiseta de Colombia no puede ser un escudo contra la justicia pic.twitter.com/l4cFpoI2Jc — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) May 17, 2026

La entidad recordó el precedente de 2011, cuando Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez dejó la dirección técnica de la selección tras agredir a una mujer. Según la funcionaria, en ese momento la sociedad civil y el entorno deportivo entendieron que el equipo nacional no podía convivir simbólicamente con la violencia hacia las mujeres, estableciendo un límite ético que hoy vuelve a ponerse a prueba.



Para la Defensoría, los jugadores de la selección se convierten inevitablemente en referentes y modelos de admiración para niños, niñas y jóvenes. Por esta razón, la institución instó a la FCF a reflexionar sobre los valores que desea representar al elegir a las figuras que portan la camiseta de la selección, concluyendo de manera tajante que esta indumentaria "no puede ser un escudo contra la justicia".