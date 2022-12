Corinthians descarta el fichaje de Teófilo Gutiérrez

Roberto de Andrade, presidente del Corinthians, manifestó a los medios de Brasil que desistieron de contratar al delantero colombiano Teófilo Gutiérrez.

El presidente argumenta que el representante del jugador, Efraín Pachón, insiste que Teófilo desea irse a Europa, específicamente a Portugal, donde existe el interés del Sporting de Lisboa.

“Pongo en las manos de Dios lo que venga ahora que va ser muy lindo para mí. Tengo fe que se va dar algo muy especial. No puedo asegurar nada porque no hay nada concreto aún”, dijo Teófilo durante un evento en Barranquilla.

Sobre el tema River Plate no quiso referirse, luego de que el presidente de esa institución asegurara que el club millonario no le debe nada al jugador.

“De ese tema no quiero hablar, quiero ser respetuoso con la institución, he tratado de ser un profesional en todo sentido. Solo tengo palabras de agradecimiento a todos, a la gente que no se ve pero que me ha trasmitido el cariño especial”, dijo.