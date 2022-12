Costa de Marfil sigue recibiendo prostitutas en concentraciones, según la prensa

en Bruselas en marzo, publicó este jueves la revista deportiva Abidjan Sports.

"El grupo pasó la noche en vela el 3 de marzo en su hotel de Bruselas. Varios jugadores llevaron prostitutas a sus habitaciones", señaló la revista. El partido finalizó con empate 2-2.

Preguntada por la AFP, la Federación Marfileña de Fútbol (FIF) calificó de "falsas acusaciones" estas informaciones.

"En Bruselas nos alojamos en un barrio de lujo, cerca de las instituciones de la Unión Europea, una zona de seguridad y en la que están prohibidas estas prácticas", señaló Eric Kacou, responsable de comunicación de la FIF.

La revista añade la declaración de un internacional marfileño, que afirma que la selección "se ha convertido en un burdel" y acusa a los dirigentes de pasividad.

"Ya en Nueva York, en el mes de agosto, los jugadores recibieron prostitutas antes del partido amistoso contra México (derrota 4-1). Las reuniones o las multas no sirven para nada, porque esto continúa. En Abidjan, en casa, no es grave. No tengo nada contra el seleccionador Sabri Lamouchi, pero no tiene autoridad sobre el grupo", añadió este futbolista.

Abidjan Sports no reveló los nombres de los jugadores implicados en el caso denunciado.

Costa de Marfil está encuadrada en el grupo C de la primera fase del Mundial de Brasil junto con Colombia, Grecia y Japón.

Con Afp.