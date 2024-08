Critican a James Rodríguez por decir que es el mejor del país: "No debe vanagloriarse"

Nuevamente el nombre de James Rodríguez se volvió tendencia en redes sociales, esta vez por unas polémicas declaraciones que hizo durante una transmisión en Twitch con el streamer antioqueño Pelicanger, quien es su copresidente de su equipo de la Kings League de Gerard Piqué.

Todo debido a que cuando el paisa le preguntó para él cuál era el mejor futbolista de la historia de Colombia, aseguró que Falcao o él estarían en el top 1, que, finalmente, el público definiría esa posición.

“Está conmigo ahí. Hay mucha gente que se fija en unas cosas u otros en otras, mucha gente dice Falcao, otra el Pibe, otros que yo. Me considero que estoy ahí también, me meto en el top 2 seguro”, manifestó, pero cuando le preguntó que el 1 era el Pibe, su respuesta fue un rotundo no.

Para James, él y Falcao son los mejores futbolistas en la historia de Colombia

¿Que opinas al respecto? pic.twitter.com/U4VZI3jZ11 — Gol Garra (@ElGolGarracol) August 1, 2024

Por estas palabras, el cucuteño volvió a ser criticado en redes sociales por personas que lo tildaron de “crecido” y “prepotente”, entre otros comentarios que mostraron su inconformidad y, sobre todo, por dejar de lado el nivel de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.

Por ejemplo, en diálogo con Gol Caracol, Harold Lozano, mundialista en USA 93 y Francia 98, dijo que ese tipo de acciones no estaban, pero no negó lo importantes que han sido Falcao y James para el país.

"Pienso que James y Falcao han sido figuras muy importantes y han puesto a Colombia en alto. La verdad es admirable lo que han logrado. Primero que todo, siento que uno no debe vanagloriarse; la gente es la que decide quiénes son los mejores. A pesar de todo el aprecio que le tengo a James, creo que no le conviene decir que es el mejor, porque la gente es la que juzga", dijo.

Asimismo, recordó que Colombia ha sido exponente de diversos futbolistas importantes, como Faustino Asprilla, Fredy Rincón y otros más.