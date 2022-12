Cuando la economía de EE.UU. estornuda, todo el planeta sufre: Sergio Díaz

Unidos, país que en estos momentos no tiene presupuesto nacional, pues el Congreso no ha llegado a un consenso para aprobarlo. Por si fuera poco este 17 de octubre se vence el límite de endeudamiento que tiene el país norteamericano.

Publicidad

“Cuando la economía más grande del mundo estornuda, todo el planeta sufre. Si la economía de Estados Unidos se desacelera todos sufren”, explicó Díaz sobre la posibilidad de que EE.UU. no encuentre salida a la situación y ello derive en una crisis que, tal como lo han advertido los grandes líderes de la economía mundial, tendría graves consecuencias no solo para ese país.

El Gobierno de Estados Unidos se quedó prácticamente sin dinero el pasado primero de octubre, cuando debía entrar en vigor el nuevo presupuesto nacional. Ese rubro, que corresponde al año fiscal comprendido entre el primero de octubre de 2012 y el pasado 30 de septiembre, debía ser aprobado por el Congreso y esto no se logró.

Publicidad

Por si fuera poco, este 17 de octubre se vence el límite de endeudamiento que tiene el país norteamericano. Ese techo de la deuda es la capacidad que tiene EE.UU. para endeudarse y así cumplir con sus obligaciones financieras con otros países.

Publicidad

Frente a esta crisis, el Partido Demócrata, encabezado por Obama, no acepta las propuestas de su similar Republicano y viceversa. Por esta razón no se ha llegado a ninguna solución en el Congreso, en vista de que los republicanos son mayoría en el Senado y los demócratas son mayoría en la Cámara, es decir, no hay consenso en el legislativo.