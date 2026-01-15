Organización Corona vendió participación en negocios claves de Falabella; así fue la transacción

El Grupo Falabella anunció la compra de las participaciones minoritarias que la Organización Corona mantenía en varios de sus negocios clave en Colombia, lo que implica la salida de total de Falabella Colombia, Banco Falabella, Seguros Falabella y ABC de Servicios, negocios en los que Corona participaba como socio minoritario desde hace varios años.

La transacción se realizó con el propio Grupo Falabella, que asumió el control total de estas compañías en el mercado colombiano. El valor aproximado de la operación fue de 159 millones de dólares, cifra que refleja la relevancia de estos activos dentro del portafolio regional de Falabella y la importancia del mercado colombiano para la compañía chilena.

Desde Corona informaron que este cambio hace parte de una estrategia de reorganización y optimización de su portafolio empresarial buscando concentrar sus recursos y esfuerzos en sus negocios principales, especialmente aquellos relacionados con materiales de construcción, manufactura industrial y soluciones para el mejoramiento del hogar, áreas que históricamente han sido el núcleo de su operación.

A pesar de esta venta, la relación comercial entre Corona y Falabella no se rompe por completo. Ambas compañías mantienen su alianza en Homecenter y Sodimac Colombia, donde Corona conserva el 51 % de la participación accionaria y Falabella el 49 %; negocio que seguirá operando sin cambios.



Por su parte, Falabella fortalece el control directo sobre sus operaciones de retail financiero y comercial en Colombia.