Organización Corona vendió participación en negocios claves de Falabella; así fue la transacción

Desde Corona informaron que este cambio hace parte de una estrategia de reorganización y optimización de su portafolio empresarial.

