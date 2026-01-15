En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
María Corina Machado
Superliga

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump califica de "gesto maravilloso" la entrega del Nobel de Machado en la Casa Blanca

Trump califica de "gesto maravilloso" la entrega del Nobel de Machado en la Casa Blanca

La organización del Nobel aclaró en su cuenta de X que el premio no es transferible.

Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca
Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca
Foto: New York Post
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad