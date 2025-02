Devis Vásquez, clave en Empoli para avanzar a semis de la Copa Italia: atajó penal

El Juventus Turín consumó este miércoles otro desastre en la temporada al perder ante el Empoli (1-1, 2-4) en la Copa Italia. El arquero colombiano Devis Vásquez aportó con una atajada en la tanda de penales para llevar al visitante a la celebración al avanzar a la siguiente ronda.

Fue un partido muy pobre de la Juve, que intentó salvar por una genialidad de Khephren Thuram, pero que finalmente dejó escapar en los penaltis con errores del serbio Dusan Vlahovic y el turco Kenan Yildiz.



This was the penalty saved by Devis Vasquez to take Empoli to the semi-finals of the Coppa Italia! VAMOS 🇨🇴🧤💪

pic.twitter.com/O3vyvMPmza

— Colombian Fútbol News (@ThreadsFutbol) February 26, 2025