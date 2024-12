Dura noticia para el Barcelona: podría perder a dos estrellas en LaLiga

La Liga española de fútbol, LaLiga , anunció este martes, 31 de diciembre, que el FC Barcelona no ha presentado ninguna alternativa que le permita inscribir a los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor a partir del próximo 2 de enero. Esta decisión deja al club azulgrana en una situación complicada, ya que no podrá inscribir a estos jugadores a menos que presente una solución que cumpla con la normativa de control económico de LaLiga.

¿Cual fue la reacción del FC Barcelona?

En un comunicado emitido por LaLiga, se indicó que el FC Barcelona no ha presentado ninguna documentación que permita la inscripción de Olmo y Víctor. Antes de este comunicado, el FC Barcelona había informado que había solicitado a la Real Federación Española de Fútbol, una nueva licencia para estos jugadores.

Dani Olmo al FC Barcelona // Foto: FC Barcelona