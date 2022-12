El Chelsea ofrecerá 75 millones de euros por James Rodríguez

Las contundentes palabras del centrocampista colombiano James Rodríguez luego de que el Real Madrid saliera campeón del Mundial de Clubes tras derrotar 4-2 al Kashima Antlers, han causado revuelo y los principales clubes de Europa ya se pusieron en marcha para ficharle.

Declaraciones de James Rodríguez sobre su futuro. pic.twitter.com/T4K9lQwIdb — Madridistas© (@madbien) December 18, 2016

Con la venta de Óscar dos Santos al Shangai SIPG por un valor de 71 millones de euros, el club de Stanford Bridge buscará llevarse a James para reforzar su medio campo.



Según el diario inglés ‘The Sun’, el Chelsea se plantea hacer una tentadora oferta de 75 millones de euros.



No obstante, el colombiano no ha contado con la cantidad de minutos que desea para sentirse importante dentro del club y su relación con Zidane no pasa por el mejor momento.

Cabe resaltar que el técnico francés Zinedine Zidane ya se había pronunciado en varias ocasiones sobre la continuidad de James.

“James no saldrá de aquí, seguro. Al menos yo no quiero que salga”, afirmó Zidane ante la posible salida del volante cafetero.