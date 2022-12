El fútbol no es difícil desde que cada equipo tenga un color diferente: Bilardo

Bilardo pertenece a una época que hoy parece lejana, una en que se hablaba y se entendía el fútbol de manera distinta; como él dice “hoy los periodistas, la gente y los muchachos dicen ‘qué bien que le pega al córner, qué bien el trabajo de pelota detenida, qué buen tiro libre’, ‘qué bien se juega al fuera de juego’, eso antes era antifútbol, luego los chicos van cambiando y todavía siguen con errores frecuentes”.

En ese sentido, el ex director técnico afirmó que “el fútbol no tiene nada nada difícil, desde que un equipo juegue con un color de camiseta y otro con otro color de camiseta, ya está. De un lado hay un tipo debajo de tres palos que no almorzó ni cenó con nosotros, allá hay que patear. Ya está”.

Así, el héroe albiceleste de toda una generación narra su desazón con la situación actual del fútbol y las críticas a Messi, de quien dice: “lo gana todo, sale goleador, hace cinco goles en un partido y lo critican (porque no ha ganado un Mundial). Hizo mucho, qué quiere que haga, yo me pongo en el lugar de él y un día manda todo y no vuelve (…) ese día lo tenemos que buscar de rodillas”.

Sobre Fernando ‘Pecoso’ Castro, DT de Deportivo Cali, equipo que lleva en su corazón, Bilardo dijo que es una “persona de temperamento y eso se lo transmite a sus jugadores (…) él tiene que pensar en los próximos partidos y dejar de lado todo lo que esté pasando, no conviene hablar de ese tema, lo llamé y lo felicité por su trabajo”.