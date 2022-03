El inglés le jugó una mala pasada a Luis Díaz: le explicaron un ejercicio que terminó en risas

Aunque Luis Díaz demuestra su gran nivel partido tras partido, en los entrenamientos con el Liverpool el juego no es igual, pues el guajiro no domina aún el inglés y a veces esto le dificulta entender algunas indicaciones de su entrenador Jürgen Klopp. Sin embargo, sus compañeros lo ayudan y le explican las dinámicas, haciendo que esto no sea impedimento para mostrar sus jugadas y capacidades en cancha.

Así le pasó en uno de los entrenamientos, en el que un ejercicio por equipos terminó en un divertido momento. Tenían que jugar el famoso fútbol tenis, que consiste en pasar el balón sin dejarlo caer al piso y tan solo haciendo tres toques, usando cualquier parte del cuerpo, menos las manos.

Aunque Lucho logró entenderlo e, incluso, le ganó a Sadio Mané en una jugada, al principio le costó comprender qué tenía que hacer. Hasta el escocés Andrew Henry Robertson intentó explicarle mientras sus compañeros se preparaban para empezar.

“Tres, tres, tres”, le decía Robertson al mismo tiempo que le hacía señas con las manos, lo que provocó la risa del colombiano.

Vea aquí video:

Andy Robertson con su acento escocés tratando de explicarle cómo se juega fútbol tenis a Luis Díaz. 😂😂 pic.twitter.com/PZ0hPT6WDb — Michelle Duque (@Mich_McCartney) March 15, 2022

Liverpool vs. Arsenal

Este miércoles los ‘reds’ se miden ante el poderoso Arsenal por Premier League a las 3:15 de la tarde. De momento, Liverpool es segundo en la tabla con 66 puntos; el Arsenal es cuarto con 51. El líder es el Manchester City.

