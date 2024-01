'El Tren' Valencia recuerda a Beckenbauer: "Fue uno de los que me recibió bien en el Bayern"

Este lunes, 8 de enero, el fútbol está de luto por el fallecimiento del alemán Franz Beckenbauer, quien brilló en su posición de defensa y también como director técnico. El colombiano Adolfo 'El Tren' Valencia tuvo la oportunidad de compartir con el campeón del mundo cuando llegó al Bayern de Múnich para la temporada 1993-1994.

En conversación con Noticias Caracol, el exjugador de Santa Fe recordó con cariño cómo Beckenbauer lo recibió en el equipo bávaro, las enseñanzas que tuvo y, por su puesto, lamentó su fallecimiento.

"La verdad da mucha tristeza la muerte de Franz. Siempre fue ese entrenador que, cuando yo llegó al Bayern, fue uno de los que me recibió bien, junto con el mánager. Como entrenador me dijo: 'Juega como lo haces en Santa Fe'. De los técnico que he tenido en mi carrera, uno de los mejores ha sido él porque fue una persona que me comprendió, me decía: 'Suba, tienes mucha potencia, aquí te contratamos para que trates de aprovechar tus mejores virtudes'", recordó el histórico atacante de la Selección Colombia.

El idioma no fue un obstáculo para la relación que se forjó entre el colombiano y el alemán, pues había una traductora que facilitaba la comunicación para esos pequeños detalles y 'El Tren' Valencia resaltó que siempre estuvo acompañado de muy bueno jugadores (al menos 8 que integraban la selección de Alemania), por lo que "el fútbol era mucho más fácil".

Para 'El Tren' Valencia, una de las lecciones que le marcó la vida fue la disciplina y humildad que tenía Franz Beckenbauer, pues así la persona siempre está dispuesta a escuchar, aprender y tener una mejor relación con los demás.

Nadie es dueño de la verdad. En la vida uno tiene que ir aprendiendo. Siempre fue una persona que yo lo escuché; lo admiré como jugador y persona comentó el 'Tren Valencia' en Noticias Caracol.

Además, recordó que su liderazgo era notable, cuando sacaba al equipo desde su posición como defensor, acción que hacía con el Bayern y con la selección de Alemania.

"Tenía un estilo bonito, como el del finado Andrés Escobar, que le gustaba salir jugando. Eso es liderazgo, porque hay jugadores que por los nervios no pueden hacer eso", añadió el colombiano.

