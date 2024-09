Dato favorable de Néstor Lorenzo de cara al Colombia vs. Perú: ¿la mejor selección?

A partir de las 8:30 de la noche de este viernes, 6 de septiembre, comenzará Colombia vs. Perú en el estadio Nacional de Lima. El cuadro inca llega con la obligación de ganar al ser la última de la clasificación, mientras que el seleccionado cafetero corre con cierta “ventaja” en este encuentro.

La Selección Colombia ocupa la tercera posición de la Eliminatorias Sudamericanas con 12 unidades, un saldo de tres victorias y tres en empates, entre esas una contra Brasil (2-1) en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El dato a favor de Néstor Lorenzo

Pese a la derrota en la final de la Copa América, la Selección Colombia sí se mantiene invicta. El timonel argentino llega a las Eliminatorias aún con este dato favorables, pues en esta competencia no ha perdido hasta el momento y de ganar podría llegar hasta la segunda posición si se dan los resultados.

Por otro lado, Perú no llega no en su mejor momento. Solo tiene 2 puntos en 6 partidos disputados y suma 4 derrotas, varias de esas en casa; además, el historial de duelos en Eliminatorias está a favor de Colombia con 12 victorias. Poniendo a los cafeteros como "mejor selección" ante los incas.

Doble invicto en Lima en el Colombia vs. Perú

No solo el invicto de las actuales Eliminatorias se presenta en la selección cafetera, sino que hace 42 años el equipo no pierde en Lima. La última vez que Colombia perdió en la capital de Perú fue en 1981 en la carrera al Mundial de España 1982.

La última vez que Colombia visitó Lima en Eliminatorias ganó 3 a 0, esto en el camino del Mundial de Qatar 2022.

