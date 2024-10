Dura crítica de periodista boliviano contra James Rodríguez: "Va a llegar muerto"

A medida que se acerca el enfrentamiento entre Bolivia y la Selección Colombia en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, la tensión y la rivalidad se intensifican. Este jueves 10 de octubre, a las 3:00 de la tarde, ambos equipos se verán las caras en un partido crucial para el equipo boliviano, que busca acercarse a su sueño mundialista. Sin embargo, la preparación y el rendimiento de los jugadores colombianos han sido objeto de críticas en el país altiplánico.

¿Qué dijo Juan Pastén sobre James Rodríguez?

El periodista Juan Pastén, del programa 'Fútbol y más', lanzó una dura crítica hacia James Rodríguez , afirmando que el talentoso futbolista llegaría a El Alto “muerto” y lo comparó con un jugador “retirado”. En declaraciones que han generado revuelo, Pastén comentó: “Noté que se veía cansado; llega a El Alto muerto. Ya lo vi fatigado en Cochabamba. Camina como caminamos los jubilados, con el trasero arrastrándose”.

La exigente altitud del estadio municipal de El Alto, situado a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, podría ser un factor determinante en el rendimiento de los colombianos, algo que Pastén no dejó de señalar. En su análisis, el periodista subrayó que Rodríguez no es el mismo jugador que brilló en el Real Madrid o el Bayern Múnich, sugiriendo que sería mejor que no jugara en este encuentro para asegurar su condición física para el partido posterior contra Chile.

“Jugó 15 minutos en el Rayo Vallecano, un equipo en la parte baja de la tabla. No es el mismo jugador que era en el Real Madrid o en el Bayern Múnich; les digo a los colombianos que si lo quieren para el partido contra Chile, no lo jueguen en El Alto, el chico podría enfrentar algunos problemas de salud,” advirtió Pastén.

Otro panelista del programa también opinó sobre la situación de Rodríguez, afirmando: “No debería estar cansado; no ha estado jugando mucho para su equipo. Solo unos minutos, mostrando cuán importante es para su club español. Así llegó James Rodríguez”.