Las palabras de la Kings League a la Selección Colombia; no hablaron de James

Oriundo de Villa Celina, Argentina, Néstor Lorenzo logró en dos años ganarse el corazón de todo un país por su trabajo con la Selección Colombia. Pero es que este esfuerzo ha sido valorado no solo por el combinado nacional, sino que a nivel internacional también enaltecen el trabajo del técnico con los cafeteros.

Por eso llegan elogios de diversos sectores deportivos para el timonel argentino, uno de estos muy cercano al ‘10’ de la selección, pues desde la Kings League de Gerard Piqué también hubo un espacio para elogiar el buen momento del equipo tricolor.

En diálogo con Gol Caracol, el mexicano Marc Crosas, director deportivo de la Kings League, enalteció a Néstor Lorenzo por todo lo que ha logrado en tan poco tiempo. Si bien destacó el nivel del presidente de Atlético Parceros, James Rodríguez, aseguró que el buen momento de los cafeteros es gracias al argentino.

“No lo conocía personalmente, solo su historia, que era exfutbolista, había hecho parte del cuerpo técnico de José Néstor Pékerman, pero no sabía cómo era de entrenador. Y es que su carrera como técnico no es tan amplia, siendo asistente prácticamente todo el tiempo. Pero haberlo conocido personalmente, me dio la sensación de que es un tipo muy cercano y que quería aprovechar lo que había hecho Pékerman”, dijo.

Marco Crosas elogia a Néstor Lorenzo por su trabajo en Selección Colombia // Fotos: AFP

Por supuesto, el mexicano elogió al ‘10’ por su calidad y en especial por “callar bocas” de sus retractores durante la Copa América. Pero, según él, Lorenzo logró no solo potenciarlo a él, sino armar un equipo de futbolistas de gran nivel que supo poner a cada deportista en su posición natural para mostrar su mejor nivel.

"Me ilusiona mucho lo que pueda hacer la Selección Colombia en el próximo Mundial. Eso sí, tienen que darle continuidad. Las Eliminatorias en Sudamérica son complicadas, más allá del nivel que ha bajado. Sacamos a Uruguay, Argentina, Colombia y ya. Venezuela está dando un paso al frente, pero Brasil es tal vez la peor que he visto en mi vida”, puntualizó.