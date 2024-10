Mané Díaz, orgulloso de su hijo: "La gente dice que me desmayo, pero eso se llama emoción"

La imponentevictoria de la Selección Colombia contra Chile por la 10 fecha de las Eliminatorias Sudamericanas llenó de elogios al equipo de Néstor Lorenzo, uno de ellos fue el volante Luis Díaz, que volvió a recibir amor de miles de hinchas. Pero una persona especial se tomó un espacio, en diálogo con Gol Caracol, para darle unas palabras: su papá, Mané Díaz.

“Imagínese,‘Lucho’ Díaz en Barranquilla nunca ha dejado de ‘romperla’, siempre que llega aquí la ‘rompe’. Tenía la fe de que así sería y ahora nuevamente lo hizo (...) Cuando abracé a Luis al final del juego, le dije, ‘te felicito papi, siempre vas a ser el mejor porque tú haces las cosas bien dentro del terreno de juego’", confesó su padre.

Gol de Luis Díaz: así fue el segundo gol de la Selección Colombia vs. Chile // Fotos: AFP y Gol Caracol

No por nada terminó siendo una de las figuras de este compromiso, pues no solo anotó el segundo gol de la contundente victoria en el estadio Metropolitano de Barranquilla, sino que, además, aportó en toda la transición de defensa-ataque del equipo de Lorenzo. Además, como siempre su asociación con James y Richard Ríos le dio un tinte de calidad al juego cafetero. Por algo el guajiro le dedicó unas palabras al '10' al término del partido: "Siempre es especial marcar para la selección (...) Que no siempre lo podemos hacer. Obviamente llena mucho de alegría, de orgullo", dijo.

Por otro lado, Mané Díaz que, aunque haga 10 goles más, siempre lo celebrarán en familia como si fuera el primero, tanto en su casa como en todo el pueblo de Barrancas. “Esto es una alegría y una emoción, como siempre. La gente dice que me desmayo, pero eso se llama emoción”, expresó.

Ahora, el guajiro y su familia regresarán a Inglaterra para sumarse nuevamente a la Premier League con Liverpool para continuar las emociones en Europa, pensando también en los choques de Champions League.