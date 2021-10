Por un dolor de muela, Casemiro tiene en duda su presencia con Brasil en la Eliminatoria

El volante del Real Madrid Casemiro no ha llegado a la concentración de la Selección de Brasil y es duda para la triple fecha de la Eliminatoria Sudamericana , que el domingo 10 de octubre visitará a Colombia.

"Llegaron todos los deportistas, excepto Casemiro. Por un problema personal no se presentó" , informó en un principio este martes la 'Canarinha' en un comunicado de prensa.

La periodista Marina Granziera informó en Blog Deportivo que la ausencia de Casemiro es por un “problema incómodo, un dolor de muela”.

“Aparentemente Casemiro tuvo fiebre, dolor y por eso no pudo viajar junto con sus compañeros el día anterior (…) Lo cierto es que frente a Venezuela seguramente no va a estar porque hoy no viajó y mañana Brasil va rumbo a Caracas”, comentó Granziera.

En esta jornada de Eliminatoria, Brasil visitará a Venezuela el 7 de octubre, enfrentará a Colombia el 10 en Barraquilla y cerrará como local ante Uruguay el 14 del mismo mes.

