Equipo mexicano es viral por presentar formación de sus jugadores con chistes, ¿dan risa?

Los equipos de fútbol también intentan ser virales a través de diferentes dinámicas entre sus hinchas y acaparar la atención para tener más hinchas y, por ende, patrocinadores que los ayuden a crecer en el ámbito económico. Por eso, se han visto diferentes videos que se viralizan. En esta ocasión el equipo Querétaro de México es tendencia.

En uno de sus más recientes partidos dio a conocer la alineación de sus 11 futbolistas quienes no solo sonrieron o posaron ante la cámara, como suele ser usual, sino que contaron diferentes chistes.

Esta dinámica fue replicada en las diferentes redes sociales por los usuarios que no dudaron en afirmar que era una de las mejores presentaciones, pues las risas no faltaron, aunque otros no dudaron en comentar que mejor se dedicaran al fútbol porque ya habían perdido sus tres primeros partidos del campeonato.

Chistes de los jugadores del Querétaro

El único que no se animó a contar un chiste fue el arquero porque "es una persona seria". A continuación la recopilación de algunos chistes:



Había una pizza llorando en el cementerio. Llega otra y le pregunta, ¿era familiar? No, mediana.

¿Por qué las focas miran hacia arriba? Porque ahí están los focos (bombillos).

¿Cuando se muere una pulga a dónde va? Al 'pulgatorio'.

¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que siempre lo dejen plantado.

¿Cómo convertir un cocodrilo en una burra? Lo mete en una jaula hasta que se aburra.

¿Cómo llama un vaquero a su hija? Hiiiiiija.

¿Qué tiene el celular de Buddy? Un mensaje de voz

Querétaro, en la liga mexicana

Dejando atrás las risas, el Querétaro ha disputado tres partidos en la Liga MX y todos los partidos los ha perdido: Tijuana, América y Guadalajara.

Por eso, se encuentra en último en la tabla de posiciones, es decir, en la casilla 18. Si quiere levantar su rendimiento deportivo, deberá empezar a sumar puntos en próximo sábado 20 de julio cuando visite al Monterrey.