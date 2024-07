Presidente Joe Biden tiene COVID-19: La Casa Blanca se pronunció sobre su salud

El presidente estadounidense, Joe Biden, "acaba de dar positivo en COVID-19", anunció este miércoles la presidenta de la organización latina Unidos US, Janet Murguía, quien explicó que el mandatario no quería poner a nadie en riesgo y por eso no intervendrá, como tenía previsto, en la conferencia anual de ese grupo en Las Vegas.

La Casa Blanca a través de un comunicado anunció que el mandatario de 81 años cancela su participación en un evento en Las Vegas y viajará a su casa en Delaware para aislarse.

"Está vacunado y reforzado, y sufre síntomas leves", dijo en el comunicado Karine Jean-Pierre, portavoz de la Presidencia. El mandatario y candidato demócrata a la reelección de 81 años, quien tenía previstos actos de campaña en Las Vegas, tenía secreción nasal y tos, según el parte médico compartido por la Casa Blanca.