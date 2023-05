"Es una competición para ellos": Zanetti advierte lo que sería enfrentar al Real Madrid en la final

El argentino Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, espera que en la final su equipo no se mida al Real Madrid ya que "parece una competición hecha para ellos".

"Este grupo merecía jugar una final de 'Champions' después de 13 años. Pero espero no toque el Madrid porque parece una competición hecha para ellos", dijo riéndose sobre el césped del Giuseppe Meazza a Sky Sports Italia.

Lautaro fue el héroe del partido: "Muy feliz por él, está haciendo una carrera extraordinaria. Está creciendo y ahora es un referente importantísimo en el equipo".

"Está muy contento aquí, ha encontrado su casa, su familia, están contentos de estar en el Inter y espero que pueda serlo por más tiempo", añadió.

"Este es un equipo que no ha hecho ruido y que está merecidamente en la final", sentenció

Lautaro Martínez, el héroe de la semifinal para Inter de Milán

El argentino Lautaro Martínez, autor del único gol de la vuelta de semifinales de Liga de Campeones que sentenció la eliminatoria (1-0, 3-0 global) y que llevó al Inter a la final de Estambul, aseguró que su equipo dará "el máximo en la final"

"Hay muchas cosas detrás de esta eliminatoria, hemos hecho un trabajo perfecto, todo el equipo", declaró a Sky Sports Ialia el ariete argentino al terminar el partido.

"La unión del grupo es lo más importante, lo viví en el mundial. El ir todos juntos por el mismo camino... eso es lo más importante", añadió.

El campeón del mundo fue de los mejores de la eliminatoria: "Siempre lo he dicho, cada vez que juego busco dar lo mejor, dar una mano y mejorar. Después del Mundial, jugar y ganar lo máximo para un jugador, sabía que teníamos una oportunidad importantísima de estar en un final y ahí estamos".

Lautaro no se conforma y prometió presentar batalla: (Las finales no se juegan, se ganan no?, pregunta el periodista) Así es, sea cual sea el rival, jugaremos como el última partido, hemos llegado hasta el final y tenemos que dar el máximo", avisó.

