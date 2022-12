Este es el “generoso” pedido de Lionel Messi a su compañero Neymar

Según varios medios digitales deportivos, Neymar ha revelado que su compañero en el Barcelona Lionel Messi le ha pedido que les dejen ganar la Copa América 2015.

“Messi no ha ganado nunca la Copa América y me dice: ‘deja esta Copa América para otros, que tú vas a tener más oportunidades. Tú eres muy joven y tienes más oportunidades de ganarla’. Pero yo le digo que no, que eso no va a suceder”, aseguró el brasileño el pasado sábado en entrevista, luego de coronarse campeón con los catalanes de la Copa del Rey.