Este es el proyecto que busca proyectar futbolistas que no han tenido oportunidad en el FPC

Hans Jacobus, abogado y fundador de Grupo Kontinental Management habló de las problemáticas que tiene el fútbol profesional colombiano en cuanto a la visibilización de jugadores que no tienen oportunidades en el fútbol colombiano.

"Tenía siempre el gusto por el fútbol alemán. Fútbol fuerte, inteligente. Después de que pudiera concluirse algo aquí en Colombia, tenía la idea de irme directamente a Alemania, poder jugar allí y obviamente pues poderme formar en lo que tiene que ver con la parte administrativa y, obviamente, en la parte de dirección técnica, cosa que, pues me ha ido bien, me he formado con la Federación Alemana, he tenido la oportunidad de estar con la Federación Británica y la Federación Española de Fútbol en todo este tiempo que he estado en Europa", contó.

Según Jacobus, en Europa se valora la maduración de los jugadores a una edad más avanzada, y en Colombia muchos jóvenes talentos se ven limitados en su desarrollo por la falta de oportunidades en el fútbol profesional. Se mencionó el caso de Daniel Muñoz, quien fue rechazado por once equipos antes de obtener una oportunidad en un equipo de segundas oportunidades. Mencionó lo que busca en el futbol colombiano.

"Quiero devolver al fútbol lo que me aportó a mí directamente. Crecí viendo una problemática que había en el fútbol, donde se les cierran las oportunidades a los chicos simplemente porque a los 17 años no han pisado el fútbol profesional. Hay mucho talento, pero hay una estructuración que está muy limitada para los chicos Dijo.

¿Cómo buscará jugadores en Colombia?

Por esa razón, el jugador decidió regresar a Colombia con el propósito de devolver al fútbol colombiano todo lo que este le ha dado. En alianza con equipos de la Bundesliga, el jugador ha organizado una serie de visorías en Bogotá, Cali y Medellín, donde se buscará reclutar a jóvenes talentos y brindarles oportunidades de formación y proyección en Alemania.

Aseguró que no se trata de ‘robar’ jugadores a los equipos colombianos, sino de trabajar en conjunto para brindarles a los jóvenes las oportunidades que no han tenido en el ámbito local. Además, invitó a los entrenadores a participar en un seminario donde podrán conocer la metodología de la Federación Alemana y compartir experiencias.

Habrá visorías contarán con tecnología avanzada para transmitir en vivo los entrenamientos y pruebas físicas de los jugadores, y se espera contar con la presencia de equipos profesionales como Santa Fe y Millonarios. El jugador resaltó la importancia de contar con buenos entrenadores en el fútbol colombiano para poder desarrollar talentos de alto nivel y llevar el fútbol nacional a la élite.

‘Pacho’ Foronda se une a la causa

Francisco Foronda, exdefensor que jugó en Atlético Nacional desde 1987 (divisiones menores) y como profesional entre 1990 y 1997, habló de su participación en el proyecto.

“Estoy involucrado, porque quiero que los chicos se muestren y tenga oportunidades que de pronto no les van a dar acá. Aquí a los 21, 22 y 23 años ya los desechan, es bien complejo”, contó.

Y agregó, "Lo más importante es que estos chicos se presenten y tengan esas ilusiones, acá se les va a tratar bien. Yo sé que acá en Colombia en los últimos años han hecho otros tipos de convocatorias y han dejado a los jugadores tirados en diferentes países".