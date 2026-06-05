Estos son los amistosos del fin de semana antes del mundial: partidos, horarios y canales de TV

La Selección Colombia cerrará su agenda de preparación este fin de semana con un amistoso internacional ante Jordania a las 6:00 de la tarde. El compromiso contará con transmisión de Caracol Televisión y Blu Radio, en un duelo que servirá para ajustar detalles de cara a los próximos retos competitivos.

Este tipo de encuentros permiten al cuerpo técnico seguir evaluando variantes tácticas, probar jugadores y fortalecer el funcionamiento colectivo en un contexto de exigencia internacional.

Jornada internacional con potencias europeas y sudamericanas

El sábado 6 de junio abrirá la programación con una serie de amistosos de alto nivel. Bélgica enfrentará a Túnez a las 8:00 de la mañana, mientras que Portugal jugará ante Chile a las 12:45 de la tarde, ambos encuentros por ESPN y Disney+.

Más tarde, Estados Unidos se medirá a Alemania a la 1:30 de la tarde en transmisión de Disney+, en uno de los duelos más llamativos del día. Inglaterra enfrentará a Nueva Zelanda a las 3:00 de la tarde por ESPN y Disney+, y Brasil cerrará la jornada ante Egipto a las 5:00 de la tarde con transmisión de ESPN y Disney+.



Europa y América completan el calendario del fin de semana

El domingo tendrá acción adicional con el partido entre Croacia y Eslovenia a la 1:45 de la tarde, transmitido por ESPN y Disney+. Este encuentro servirá para medir el nivel competitivo de dos selecciones europeas en crecimiento.

Finalmente, el lunes 8 de junio continuará la actividad internacional con el duelo entre Francia e Irlanda del Norte a las 2:10 de la tarde, también por ESPN y Disney+, mientras que Perú enfrentará a España a las 9:00 de la noche, en otro compromiso de alta exigencia con transmisión del mismo canal.

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Más allá de los resultados, estos amistosos representan una oportunidad clave para que las selecciones ajusten su rendimiento, prueben variantes tácticas y lleguen con mayor ritmo competitivo a los grandes torneos que se aproximan.