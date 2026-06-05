FCF rechaza agresiones contra jugadores de Selección Colombia tras recibir pabellón nacional

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se pronunció este viernes, 5 de junio, luego de la polémica que surgió tras el acto de entrega del pabellón nacional a la delegación que representará a Colombia en el Mundial de la Fifa 2026, ceremonia que estuvo marcada por cuestionamientos en redes sociales y comentarios sobre la actitud de algunos jugadores durante el evento.

A través de un comunicado, la FCF rechazó cualquier tipo de “agresión, asedio o descalificación” dirigida contra los futbolistas, sus familias o los integrantes de la delegación nacional, y aseguró que su prioridad es proteger el bienestar integral de todos los miembros de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que los deportistas ya están enfocados en representar al país en el torneo más importante de selecciones.

¿Qué pasó?

La controversia comenzó después de que circularan versiones sobre un supuesto desplante de James Rodríguez hacia Antonella, la hija menor del presidente Gustavo Petro, quien participó en la ceremonia en la que el mandatario entregó el pabellón nacional al conjunto colombiano. Sin embargo, en el video de la transmisión presidencial se puede observar que el capitán sí le extiende la mano a la joven para saludarla.



Acto seguido, Antonella le solicitó una fotografía a James, de 34 años, pero el mediocampista continuó saludando a otras personas que estaban en la tarima. Todavía no se ha podido establecer si después ambos se pudieron tomar la foto o por tiempos no alcanzó el jugador.

“La Selección Colombia representa a la Nación en toda su diversidad y pluralidad. Sus jugadores encarnan los valores del deporte y el esfuerzo colectivo, llevando consigo la ilusión y el sentimiento de millones de colombianos”, señaló la FCF.

Presidente Petro despidió a la Selección Colombia / James Rodríguez Foto: Presidencia - Ovidio González

Finalmente, el organismo deportivo hizo un llamado a mantener un ambiente de respeto, convivencia y unidad alrededor del equipo nacional, dejando claro que los futbolistas representan al país al margen de cualquier consideración política o ideológica.