Falcao dice adiós al Rayo Vallecano para asumir reto en Millonarios: “Me despido de una parte de mí”

Confirmada su llegada a Millonarios, en el que cumplirá el sueño de su infancia, el delantero Falcao García aprovechó la ocasión para despedirse el martes 25 de junio de un club en el que estuvo por tres temporadas: el Rayo Vallecano de España.

Falcao, que a sus 38 años por fin jugará con el equipo de sus amores, no quería empezar esta nueva etapa en su carrera futbolística sin dedicarle unas sentidas palabras al club que lo acogió luego de su salida del Galatasaray de Turquía.

“Hoy no me despido de un equipo, hoy me despido de una parte de mi. Rayistas, pueden estar seguros que en cada minuto que tuve, dejé el alma en cada entrenamiento y partido”, indicó el Tigre al inicio de un emotivo mensaje.

“Hoy me despido con todo el amor, compromiso y entrega; la misma entrega que tuvieron ustedes fecha tras fecha”, agregó el atacante samario, que en su estadía en el club ibérico apareció en 80 compromisos y anotó 12 goles.

En su mensaje, el colombiano agradeció a la dirigencia, a los entrenadores y a lo que llamó “esa hermosa hinchada que siemore estuvo y a todas las personas que hacen parte del club”. Del mismo modo, a los compañeros, pues vivió “algo único”.

“Pueden estar seguros que siempre llevaré Vallecas como uno de los más lindos recuerdos de mi vida, ustedes se convirtieron en parte de mi familia”, remató el experimentado delantero, que luego de este final acordó seis meses de contrato con los azules.

Rayo Vallecano fue el segundo club en España, luego de que entre 2011 y 2013 militó en el Atlético de Madrid de España, en la mejor época de su carrera, con 91 presencias y 70 anotaciones, que lo llevaron a ganarse el respeto de la afición que lo coreó en varias oportunidades y lo aplaudió en otras tantas.