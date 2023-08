Federación Española de Fútbol dice que Luis Rubiales no ha mentido y que hay "pruebas concluyentes"

La Real Federación Española de Fútbol emitió un comunicado en respuesta a las alegaciones presentadas por el sindicato Futpro en relación a la intervención del residente de la RFEF, Luis Rubiales, durante la Asamblea Extraordinaria de la entidad.

En ese espacio, Rubiales aseguró que besó a la jugadora Jenni Hermoso en la final del Mundial Femenino de manera consensuada. Sin embargo, la deportista rechazó las afirmaciones del alto directivo del fútbol español y pide medidas ejemplares en su caso.

"Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", dijo Hermoso.

La RFEF anunció su intención de emprender acciones legales para defender la honorabilidad de Rubiales, cuya versión de los hechos fue detallada en la Asamblea y contrastada en expedientes internos.

Para la Federación, "las opiniones deben respaldarse con pruebas y hechos en un Estado de derecho y que las mentiras deben ser refutadas en los tribunales. El Sr. Presidente Rubiales ha tratado este tema con respeto hacia las jugadoras e instituciones y solo ha respondido públicamente cuando se ha cruzado una línea inaceptable".

Así mismo, presentan una secuencia de fotografías con las que buscan, dicen ellos, comprobar que la acción de Rubiales fue consensuada.

"La foto 1 muestra a la Sra. Jennifer Hermoso agarrando al Sr. Presidente por la espalda mientras este tiene los brazos sueltos en la parte superior de la espalda de la jugadora, lo que imposibilita ejercer fuerza. Los talones del Sr. Presidente están ligeramente levantados", detallan.

Sin embargo, no explican por qué la besó y se mantienen en que Rubiales cometió ese acto luego de preguntarle a la jugadora que si le podía dar un pico.

Las jugadores por su lado ya lanzaron una advertencia, o la Federación toma acciones contra Rubiales o irán a paro.

