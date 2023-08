Felipe Taborda sobre Colombia vs. Inglaterra: “La tarea no está fácil; es un rival importante"

La Selección Colombia se enfrentará este sábado, 12 de agosto, a las 5:30 de la mañana, hora local, a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial femenino. El equipo colombiano buscará ganar y seguir haciendo historia en el torneo; sin embargo, su rival es una de las selecciones favoritas a llevarse la copa.

Por esa razón, Felipe Taborda, extécnico de la Selección Colombia femenina, estuvo en los micrófonos de Blog Deportivo y se refirió al partido de Colombia vs. Inglaterra, un conjunto que enfrentó cuando dirigió a las superpoderosas en el Mundial femenino de 2015.

“La tarea no está fácil, nos vamos a enfrentar a un rival importante (...) Lo que han hecho las chicas de la Selección Colombia hasta este punto ya es importante, la gente tiene que ser consciente de eso y no es por ser conformistas ni nada, pero Inglaterra es un rival importante y si logran superar a Inglaterra, muy bien y si no, hay que felicitarlos”, comentó Felipe Taborda sobre cómo ver al rival de las cafeteras.



¿Manuela Vanegas o Ana María Guzmán?

Sobre las dos opciones que tiene el técnico Nelson Abadía, entre Ana María Guzmán y Manuela Venegas para lateral izquierdo, Felipe Taborda aseguró que Nelson Abadía, director técnico de la Selección Colombia, convocaría a Vanegas.

“Manuela Vanegas no pudo jugar por acumulación de tarjetas (...) Jamaica no fue un rival súper importante para Colombia, ellos no propusieron mayor juego (...) Estoy casi seguro que Abadía va a convocar a Manuela Vanegas, ella lo tiene todo”, comentó.

Inglaterra es la actual campeona de Europa y cuarta mejor selección del mundo según el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), parte como favorita ante Colombia, que es la número 25 en esa clasificación.

