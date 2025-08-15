Publicidad

Festejo de gol no salió como esperaba y casi terminó en tragedia; hay video

Lo que era un momento de euforia se volvió en segundos en un silencio en todo el estadio, pues el futbolista no midió el estadio y por poco termina gravemente.

Festejo de gol no salió como esperaba.jpg
Festejo de gol no salió como esperaba //
Foto: X @LuisOmarTapia
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: agosto 15, 2025 05:15 p. m.

De la euforia a la preocupación pasó en segundos todo un estadio en Indonesia, pues, por poco, uno de los futbolistas sub-17 termina herido al no medir la distancia de la cancha a la tribuna cuando quiso festejar su gol con los hinchas en el campeonato local.

Esto sucedió el pasado 12 de agosto durante el choque entre Indonesia y Tayikistán sub-17, que terminó 2-2. El futbolista que terminó en la fosa del estadio en el momento de su celebración fue Mierza Firjatullah, futbolista de la selección de Indonesia Sub-17, que anotó uno de los goles de partido.

Lo cierto es que, si bien no pasó nada, el estadio sí se preocupó debido a que nunca frenó y a toda velocidad se lanzó al vacío, pero, por fortuna, no terminó lesionado o con algo malo en su contra tras esta fuerte caída, sino que a la final fue ayudado por la logística del estadio para ayudarlo a regresar al terreno de juego mientras desde las tribunas no solo lo aplaudían por su tanto, sino por no haber terminado mal.

Lo cierto es que, según medios locales, sus compañeros sí se preocuparon y pensaron que todo había terminado de peor forma y agradecieron que las cosas no pasaran más allá del simple susto, que, por un momento, sintieron en el estadio.
Este video generó diversas reacciones en redes sociales, la mayoría de preocupación por lo sucedido y lo impresionante que al inicio se vio la caída, en especial por la altura de la fosa.

“Extraño no herido... Parece que tiene inmunidad”; “Ya pasó, es mejor celebrar con un amigo que asiste”; “Es tan extraño que el público pueda sentir las vibraciones”; “Un estadio muy adecuado en Indonesia, para que los aficionados no entren al campo”, fueron algunos comentarios que dejaron cientos de personas por el video que se fue viral en diferentes partes del mundo.

