Fydriszewski le da al Medellín sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores

El Deportivo Independiente Medellín logró este jueves su primera victoria en la Copa Libertadores gracias a la anotación de Francisco Fydriszewski en los últimos minutos del partido y mandó al fondo de la tabla al peruano Cusco, que está en ceros.

Con su victoria en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el poderoso se mantuvo en el tercer lugar con cuatro puntos, a uno del Estudiantes de La Plata y a tres del Flamengo, mientras los peruanos quedaron muy cerca de la eliminación porque aún no han sumado en el torneo continental.

Los anfitriones tuvieron su primer acercamiento con un remate de larga distancia del creativo Daniel Cataño, que atajó exigido el portero peruano Pedro Díaz.

Medellín vs. Cusco en Copa Libertadores Foto: AFP

Los visitantes, por su parte, tuvieron muchas dificultades para hacer llegar el balón a los atacantes Nicolás Silva y Facundo Callejo, quienes no pesaron mucho en el partido.



El Medellín volvió a llegar al 27 con un remate del atacante Yony González, que pasó por encima del horizontal, y al 28 con un centro del lateral Esneyder Mena que se abrió y se estrelló en el palo.

El Cusco apenas creó su primera oportunidad al minuto 33 con un remate de larga distancia del centrocampista Oswaldo Valenzuela, que pasó desviado.

La respuesta del Poderoso llegó al 44 con un remate de Fydriszewski, tras una gran jugada colectiva. El conjunto dorado, por su parte, volvió a llegar con otro disparo de Valenzuela, que pasó cerca del palo derecho de la portería de Éder Chaux.

‼️ ¡El gol agónico de Francisco Fydriszewski para la victoria clave del DIM! 🇨🇴



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En el segundo tiempo, el ritmo del partido cayó. Los equipos tuvieron muchas dificultades para crear oportunidades y estuvo más luchado en la mitad de la cancha.

El Medellín trató de hacer más daño al enviar a la cancha al centrocampista Didier Moreno; a los extremos John Montaño y Hayen Palacios, y al volante Baldomero Perlaza, pero le costó crear peligro.

Cusco, entre tanto, tuvo en el volante argentino Gabriel Carabajal su mejor opción de ataque, pero tampoco fue claro en el terreno contrario.

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En ese contexto, los anfitriones lograron abrir el marcador al minuto 87 cuando Montaño lideró un contragolpe letal y habilitó a Fydriszewski, quien mandó el balón al fondo al 87 para poner a celebrar a los aficionados que llegaron al estadio Atanasio Girardot.

El Cusco recibirá el miércoles de la próxima semana al Estudiantes de La Plata, mientras un día después el Medellín será anfitrión del Flamengo.