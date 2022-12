Gobierno Nacional no descarta anticipar el cese al fuego bilateral: De la Calle

En entrevista con Juan Gossaín, Humberto de la Calle , jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc en La Habana, Cuba, aseguró que el proceso podría llegar a su fin muy pronto, “o por bien o por mal. Todo se puede acabar o porque lleguemos a un acuerdo o porque la paciencia de los colombianos se agote”. Esto en una conversación que será transmitida por el Canal Institucional este domingo 5 de julio en horas de la noche (Lea también: Esto faltaría para firmar la paz con las Farc ante eventual acuerdo de víctimas ).

Publicidad

¿Se puede poner plazo a los diálogos de paz?

Para De la Calle es imposible dar una fecha exacta del fin de los diálogos de paz. Sin embargo, indica que el proceso “va a durar poco”, pues para él es claro que “el proceso está llegando a su fin, o por bien o por mal: o porque logremos un acuerdo, que estamos trabajando en la recta final de los posibles acuerdos, o por mal si, como está ocurriendo, la paciencia de los colombianos se agote y realmente el riesgo de que eso finalice es real” (Lea también: Secretario general de la ONU pide a Gobierno y Farc acelerar diálogos de paz ).

Publicidad

“Le quiero decir a las Farc, con toda seriedad, que esto se puede acabar, algún día, es probable que no nos encuentren en la mesa de La Habana, porque realmente lo que está ocurriendo es insoportable para los colombianos”, añadió.

Publicidad

Se agota la paciencia de los colombianos

Según datos revelados durante la última semana, más de la mitad del país no cree en la negociación con las Farc, esta situación, que De la Calle califica como “completamente lógica”, sería producto de lo que Colombia ha vivido en los últimos días por cuenta de diversos atentados terroristas perpetrados por esta guerrilla.

Publicidad

“A partir de la muerte de los soldados en Cauca viene una oleada de destrucción de la infraestructura nacional con impactos terribles sobre la población civil, como el acueducto en Tumaco, el derrame de crudo al occidente del país con un daño ecológico que tomará décadas para ser recuperado”, afirmó (Lea también: ONU alerta por crítica situación de habitantes de Tumaco tras atentados de Farc ).

Publicidad

“Lo que tenemos es una oleada que afecta a la población civil” (Lea también: ¿Qué debe hacer el Gobierno con el proceso de paz ante ataques de Farc? Debate ).

¿Por qué las Farc no dan muestras de buena voluntad?

Publicidad

Para el jefe de la delegación del Gobierno, las Farc están equivocadas y tienen una percepción contraria a la lógica y la realidad (Lea también: Los colombianos no vamos a sentirnos débiles frente al terrorismo: Santos ).

Publicidad

“El problema de las Farc no es con el Ejército ni con lo que ellos llaman la oligarquía, es con la gente, pues es a la gente a la que están afectando. De tal manera que hay que señalar que es absolutamente lógica la reacción de la gente en ingresar a la cadena más baja del escepticismo en un momento en que cunde la desesperanza”, apuntó (Lea también: Muchos de los atentados son atribuidos a nosotros aunque no lo sean: Farc ).

Por tanto, para De la Calle es crucial que la delegación del Gobierno tenga “la crudeza y honestidad de decir a los colombianos que el proceso está en un mal momento, puede ser el peor momento desde que comenzamos las conversaciones”.

Publicidad

¿Las Farc son capaces de cambiar su actitud?

Publicidad

“Espero que sí”, respondió De la Calle, a una pregunta crucial para la credibilidad del proceso (Lea también: Farc habría contratado delincuentes para ejecutar atentado en el Meta: Ejército ).

“Hay voces al interior de las Farc que dicen que continuarán los atentados, lo cual realmente es una locura, ese es un camino insostenible para ellos”, indicó al dar la aclaración que el Gobierno confía en su capacidad para “recuperar la serenidad y tomar las decisiones de fondo”.

Publicidad

“Este es el momento de decidir, esto ya no da para retórica. No podemos estirar el caucho de las palabras, pues la gente está esperando decisiones de las Farc”, agregó.

Publicidad

Dijo también que “si estas conversaciones fracasan, el revés para Colombia sería muy grande, pues pese al cuadro que estamos viviendo, insistimos en continuar las negociaciones”.

¿Está estancado el tema de la justicia en las conversaciones?

Publicidad

El jefe negociador asegura que la justicia es un elemento central en todo tipo de conversaciones de esta naturaleza y aclara también que “hay circunstancias que dicta la realidad, realidad muy distinta a lo que ha ocurrido en el pasado pues hay tratados internacionales que comprometen al Estado colombiano, no al Gobierno; una legislación interna que ha estrechado el marco del delito político y la fiscal del Tribunal de Roma ha dicho que al menos alguna porción de privación de la libertad es necesaria para que esto sea legítimo” (Lea también: Las Farc no descartan creación de subcomisión para analizar tema de justicia ).

Publicidad

Lo que transmite el Gobierno a las Farc, añade, “es que para que exista seguridad jurídica se necesita legitimidad, y para eso ellos no pueden obviar la voz de los colombianos. Hay un sentimiento difuso de justicia, por lo cual no hay espacio para amnistías generales”.

Expuso también que un problema de las Farc es que “no han interiorizado suficientemente la necesidad de afrontar a sus víctimas, pues el centro de gravedad de lo que hacemos son las víctimas, que brindar la dimensión de la impunidad”.

Publicidad

“La justicia es el territorio más difícil de las negociaciones, pero hay que superarlo sobre la base de afrontar a las víctimas. Ellos tienen que asumir las responsabilidades de sus actos”.

Publicidad

Llegado al punto del Marco Jurídico para la Paz, y ante la posibilidad de que los máximos jefes de la guerrilla de las Farc vayan a prisión, entre otros, por crímenes de lesa humanidad, De la Calle indicó que han expresado estar dispuestos a someterse a un sistema de justicia que integre "reconocer la verdad, asumir las consecuencias judiciales de sus actos y dar garantía de no repetición".

Frente a la propuesta del expresidente, hoy senador Álvaro Uribe de propiciar unas zonas de concentración guerrillera, el delegado del gobierno dijo que "es supremamente constructiva y tiene razón", precisando que los diálogos deberán llegar a este punto (Lea también: Gobierno no descarta zona de concentración de las Farc como propone Uribe ).

Publicidad