¿Gol olímpico o autogol del portero? Así fue la debatida jugada de Cuenca contra Santos

Deportivo Cuenca venció este miércoles por 1-0 al Santos brasileño y con 3 puntos asumió el control del Grupo D de la Copa Sudamericana, en cuya primera jornada San Lorenzo y Recoleta empataron 1-1 en territorio paraguayo.

El delantero argentino Lucas Mancinelli selló el triunfo con un gol olímpico en el minuto 59. El balón en primera instancia golpeó en el poste y entró ante la aparatosa reacción del guardameta Gabriel. Sin embargo, para otros fue autogol y ha generado debate entre periodistas y aficionados.

¡MANCINELLI PATEÓ RÁPIDO Y MARCÓ EL 1-0 DESDE EL BANDERÍN IZQUIERDO!



El capitán de Deportivo Cuenca marcó un GOLAZO OLÍMPICO para abrir el marcador contra Santos.



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Santos careció de eficacia en la definición en un partido en el que no contó con su principal figura, Neymar, por una decisión médica.

El equipo brasileño generó peligro principalmente a través de Gabriel Bontempo y el argentino Lautaro Díaz. Bontempo estuvo cerca de marcar con dos remates desviados, mientras que Díaz lo intentó de cabeza, sin éxito ante el portero Facundo Ferrero.



Cuenca también tuvo opciones claras. Mancinelli exigió al portero Gabriel Brazão y el argentino David González probó desde fuera del área, pero su remate se fue junto al poste.

Cuenca vs. Santos en la Copa Sudamericana Foto: AFP

Santos amplió la presión ofensiva en el segundo tiempo y estuvo cerca con un potente remate de Bontempo que se estrelló en el travesaño en el minuto 50.

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Entonces llegó la genialidad del argentino Mancinelli al ejecutar el córner. El empate pudo llegar, pero Bontempo no logró conectar un remate a corta distancia con el arco vacío.

El árbitro boliviano Gery Vargas amonestó a Jorge Ordóñez, de Cuenca, y a Lucas Veríssimo, de Santos, al minuto 87.

En la segunda jornada, Santos recibirá el 14 de abril a Deportivo Recoleta y el día 16 Deportivo Cuenca visitará a San Lorenzo.