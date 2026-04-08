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¿Gol olímpico o autogol del portero? Así fue la debatida jugada de Cuenca contra Santos

El partido de la Copa Sudamericana dejó opiniones divididas sobre el único gol que se dio en territorio ecuatoriano en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro.

Gol olímpico de Cuenca vs. Santos en Copa Sudamericana
Gol olímpico de Cuenca vs. Santos en Copa Sudamericana
Foto: AFP
Por: EFE
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Actualizado: 8 de abr, 2026

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