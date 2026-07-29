Incómodo momento que vivió Luis Díaz en las playas de Cartagena: "Me hiciste perder"

Ya casi se cumple un mes de la eliminación de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, aún, algunos hinchas no superan el resultado que dejó fuera al equipo a manos de Suiza por los octavos de final, tanto así, que les recuerdan a los jugadores el rendimiento que tuvieron durante la competencia.

Algo así le sucedió en su viaje por Colombia a Luis Díaz, quien se encuentra en el Caribe disfrutando de sus vacaciones antes de reincorporarse nuevamente al FC Bayern bajo las órdenes del técnico belga Vicent Kompany, que tuvo un momento incómodo durante su visita a las playas de Cartagena en donde un hincha le reclamó por haberle hecho “perder una apuesta”.

“Lucho, me hiciste perder que cule parley efectivo”, le dijo el hincha, a lo que algunas personas presentes soltaron una risa, sin embargo, el futbolista hizo caso omiso al comentario, pero se pudo notar su cara de incomodidad luego de que esta persona mencionara ese momento. Pero tampoco lo tomó de mala forma, sino que ignoró y soltó una pequeña sonrisa.

El guajiro, que en los últimos días estuvo en rumores de una supuesta salida del Alemania, sigue disfrutando de su descanso al lado de su familia en el Caribe colombiano antes de sumarse de nuevo a los entrenamientos en Europa. Además, de dejar atrás lo vivido en el Mundial para volver a dar todo de sí en esta nueva temporada y seguir logrando números históricos con el cuadro bávaro.



Con el FC Bayern, Díaz disputó 51 partidos en donde anotó en 26 oportunidad y dio 23 asistencias, siendo figura en la Bundesliga, Copa de Alemania y, por supuesto, la UEFA Champions League, por lo que una salida en este mercado de verano sería un duro golpe para el técnico belga y la afición bávara de cara a la próxima temporada.