¿Italia, en crisis? Pinto asegura que el declive comenzó en el Mundial de 2014

Bosnia y Herzegovina dejó fuera a Italia de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un resultado que profundizó la crisis de la Azzurra, ahora con 12 años sin clasificar al torneo. Sin embargo, para el técnico colombiano Jorge Luis Pinto, el problema no es nuevo: comenzó a evidenciarse desde Brasil 2014, cuando su Costa Rica eliminó a los italianos en la fase de grupos.

"Por supuesto después en el Mundial de 2014 le analicé hasta la cuarta generación para mirar cosas, observar detalles, se los comenté a los jugadores y todas las vainas. Pero sí se veía que le faltaba fútbol en un momento. Teníamos muy buenos jugadores, recuerde que todavía estaba jugando Pirlo y todos ellos, no. Entonces, pero le faltaba, le faltaba algo. Pero sí es un dolor inmenso para nosotros, lo que el fútbol, ver nuevamente a Italia por fuera de este Mundial", dijo el técnico colombiano en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.

Corta Rica vs. Italia en el Mundial 2014 // Foto: AFP

Pinto fue enfático en señalar que el problema de Italia no se limita a la selección mayor, sino que nace en las bases del sistema. A su juicio, la reducción del talento disponible y la escasa producción de futbolistas jóvenes han terminado por pasar factura en la alta competencia. Hoy el Calcio -la liga local- no tiene en su mayoría futbolistas italianos, sino que, en su mayoría, son extranjeros y esto no ha permitido el desarrollo de las bases de la selección nacional.

"Italia tiene que renovar, renovar en las bases sobre todo, construir fútbol. Construir fútbol es crear escuelas, crear fútbol amateur, fútbol juvenil y todo eso para que puedas sacar un talento mayor, ¿no? (...) El talento italiano, los niños que juegan fútbol en Italia, no creo que hayan desaparecido. Eso hay que ser honrados en eso. Entonces tendrá que tomar medidas trascendentales", puntualizó.



La nueva ausencia de Italia en el escenario más grande del fútbol no solo golpea a sus aficionados, sino que también abre una discusión sobre el futuro de una escuela futbolística que durante décadas fue sinónimo de táctica, identidad y competitividad.