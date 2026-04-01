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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / ¿Italia, en crisis? Pinto asegura que el declive comenzó en el Mundial de 2014

¿Italia, en crisis? Pinto asegura que el declive comenzó en el Mundial de 2014

La Azzurra volvió a quedarse sin Mundial y ya suma 12 años sin clasificar, una crisis que, según Jorge Luis Pinto, comenzó a evidenciarse cuando Costa Rica dejó los italianos fuera en fase de grupos.

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