James Rodríguez se pronuncia sobre secuestro del papá de Luis Díaz: este fue el contundente mensaje

Se cumplen este martes 7 de noviembre 10 días desde el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del delantero del Liverpool y la Selección Colombia, Luis Díaz, y más integrantes del conjunto tricolor siguen exigiendo la inmediata liberación del formador del talento guajiro.

En esta ocasión, el que se pronunció a través de sus redes sociales fue el volante James Rodríguez, quien actualmente se encuentra a servicio del Sao Paulo F.C. de Brasil, que en su perfil de X emitió un claro y continente llamado.

Y le exigió a los integrantes del ELN, grupo que raptó al popular 'Mane' en zona rural del municipio de Barrancas, en el departamento de La Guajira.

"Estamos contigo @LuisFDiaz19 en estos momentos difíciles. Pedimos respeto y solidaridad... ¡Libertad para tu padre y todos los secuestrados!", publicó el volante en su perfil, acompañada de una imagen en la que el propio 'Lucho', tras anotar el tanto del empate de su equipo (1-1) ante el Luton, por la Premier League, clamó por la libertad de su progenitor.

Trino de James Rodríguez para Luis Díaz. Foto: cuenta X @jamesdrodriguez.

Publicidad

El volante cucuteño no fue el primero de los jugadores del combinado patrio que se pronunció en favor de que el ELN cese el secuestro del 'Mane' Díaz. También lo hicieron elementos como Juan Guillermo Cuadrado y Radamel Falcao García, quienes se pronunciaron en apoyo a la familia de su compañero.

Mientras tanto, en Barrancas, se espera que sea este mismo martes que el papá de Luis Díaz sea dejado en libertad, según lo informó el jefe de la delegación del Gobierno nacional en los diálogos con el grupo armado ilegal, Otty Patiño, en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales.

“Esperamos que ese tampoco sea ningún inconveniente para retardar el proceso de liberación, en el sentido que aún no les han pagado lo que sea, pero de eso no tengo ninguna noticia; me parecería terrible que eso, además del secuestro, se produzca una extorsión”, señaló.

Publicidad

Le puede interesar: