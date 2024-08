¿Jaminton Campaz dejaría Rosario para jugar en Boca? Representante sorprende con respuesta

Uno de los rumores antes de finalizar el cierre de transferencias en la liga de Argentina tiene como protagonista a Jaminton Campaz, quien inició como una ficha clave en el proyecto deportivo de Rosario Central, pero ahora es suplente.

Se especuló sobre el interés de Boca Juniors para contratar al futbolista por una jugosa cifra, pero, por el momento, ningún club se ha pronunciado oficialmente sobre el colombiano.

Representante de Jaminton Campaz aclara rumor de Boca Juniors

El representante Juan Carlos Torres aclaró en Blog Deportivo la realidad del atacante colombiano, quien llegó en febrero de 2023 al equipo argentino, de la mano de Miguel Ángel Russo.

El empresario sorprendió al negar algún acercamiento, conversación u oferta por parte del xenienze por los derechos deportivos de Campaz, quien brilló en el Deportes Tolima antes de dar su paso al exterior.

"No, en esta ventana no se va a transferir al jugador. Estuve la semana pasada, en Argentina, con la gente del club y no veo posible una transferencia", dijo el representante en Blu Radio.

Añadió que desconoce de dónde salió o se originó el rumor de Boca Juniors. De hecho, afirmó que, por el momento, ni el equipo de Buenos Aires ni otros se han comunicado con él para iniciar alguna negociación.

Además, comentó que Campaz está contento en el club, pese a que está alternando en la titular luego de la salida del entrenador Miguel Ángel Russo.

Jaminton Campaz. Foto: Twitter @RosarioCentral

El rumor de Jaminton Campaz con Boca Juniors

Desde Argentina se hablaba de una cotización de 10 millones de dólares para la negociación del futbolista colombiano de 24 años. Se decía que Juan Román Riquelme estaba muy interesando en el atacante. Sin embargo, se rumoreaba que Rosario Central no quería venderlo a un rival directo y menos del mismo país como es Boca Juniors.

Este rumor se desmiente con las contundentes palabras del representante de Campaz, pues, por lo menos, se deberá esperar hasta el otro semestre para una posible transferencia.