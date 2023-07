Jhon Córdoba aún sueña con llegar a la Selección Colombia: "Si algún día llega, bienvenido sea"

Desde hace meses Jhon Córdoba se ha convertido en un jugador importante en la liga de Rusia. Sus actuaciones con Krasnodar lo posicionan como uno de los mejores delanteros actualmente en Colombia. Sin embargo, pese a su buen momento, Néstor Lorenzo no lo ha tenido en cuenta con el equipo tricolor.

Ahora, este viernes, 21 de julio, Jhon Córdoba volvió a ser figura tras un golazo que anotó en la casa del Dinamo Moscú. El colombiano fue llenado de elogios por el serbio Vladimir Ivic, quien consideró al delantero como una pieza fundamental dele quipo.

"Bueno fue un gol cuando recuperamos el balón de la zona alta, me lo dan de primer contacto, me perfilo a la portería, pateo y toca un rival para que el balón entre desde fuera del área. Gracias a Dios he venido trabajando bien, tuve la oportunidad de anotar y asistir a mi compañero", manifestó Jhon Córdoba en diálogo con Blog Deportivo.

Asimismo, el delantero, de 30 años, aseguró que su buen momento goleador se debe a su madurez deportiva y la preparación que ha tenido en los últimos años en el fútbol alemán. Córdoba no niega que en parte se debe a trabajar en un equipo unido, que aunque se pierda el balón, estarán ahí para apoyar al '9' en ataque.

Sobre su ausencia en la Selección Colombia, Córdoba dijo que aún sueña con la camiseta tricolor y espera que algún día suceda, pero si no se da, seguirá dando lo mejor de sí mismo para aportar a su equipo: "Es una lastima, creo que he trabajado mucho para ese llamado, pero bueno, lo dejaré ahí".

"Ver lo que se escucha, los equipos que te llaman, entonces los compañeros te pregunta, pero, pues no depende de ti. Esto es fútbol y sé que si las cosas se tienen que dar, se darán en su momento", añadió.