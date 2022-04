Johan Mojica, el mejor lateral izquierdo de las cinco grandes ligas de Europa

El colombiano Johan Mojica , lateral izquierdo del Elche de España, es el mejor jugador de su posición en las cinco grandes ligas de Europa, según estadísticas de Olocip, empresa especializada en datos.

De acuerdo con el citado informe de la empresa española, que se apoya en inteligencia artificial, Mojica obtuvo una calificación de 8.33 puntos luego de analizar aspectos como las carreras por las bandas, los centros y el aporte ofensivo, de lo cual, afirmaron, pueden concluir que genera un gol cada 346 minutos.

De esta forma, el colombiano supera a Joao Cancelo del City, Alex Moreno del Real Betis, Theo Hernández del Milan y Jordi Alba, del Barcelona, quienes completan en su respectivo orden el top-5.

"La inteligencia artificial es lo que está mandando ahora. La predicción con Mojica está muy por encima de lo que la máquina reportaba a comienzo de temporada, eso se cuantifica incluso en la cotización del jugador", valoró el director técnico Hernando Arias, recalcando que esto son "datos de varias temporadas".

¿Qué dicen en Colombia sobre la elección de Mojica como mejor lateral izquierdo?

"No me sorprende, es un gran lateral. Ha mejorado muchísimo su juego y muy bueno que sea un colombiano, se lo ha ganado con trabajo y esfuerzo. Me alegra mucho, él venía preparándose y ahora está dando los frutos", valoró Farid Díaz, exlateral de la Selección Colombia.

"Tenemos que ubicarnos, ese es el problema de los colombianos, que nos dicen algo y nos creemos los mejores. Atacando es muy bueno, pero defendiendo tiene muchas dificultades", indicó, por su parte, Gildardo Gómez.

"Es una noticia muy buena para el fútbol colombiano, eso dice mucho de un jugador que tiene buenos complementos en defensa y ataque. Maneja un buen equilibrio para defender y se desdobla bien, tiene condición y muy buena pegada", expresó Carlos Mario Hoyos.

"Le faltaba en la parte defensiva, fue un extremo ofensivo, y ha mejorado mucho. Día a día se ha consolidado y si las estadísticas lo avalan, es porque realmente está haciendo las cosas bien", manifestó Gerardo Bedoya.

