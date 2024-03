Juventus iguala con Atalanta y cede el segundo puesto al Milan en la Serie A

La Juventus no pudo pasar del empate 2-2 en casa contra el Atalanta, este domingo en la 28ª jornada de la Serie A, y cedió el segundo puesto de la Serie A al AC Milan, que poco antes se había impuesto 1-0 al Empoli.

El Milan suma 59 puntos, ahora uno más que la 'Juve' (58), que cae al tercer lugar.

Por delante, el Inter de Milán (75 puntos) mira sentado cómodamente en su sillón de líder destacadísimo esta batalla por el puesto virtual de subcampeón.

Los interistas ganaron 1-0 el sábado en el campo del Bolonia (4º), firmando así un décimo triunfo consecutivo en liga y dando otro paso más hacia un 'Scudetto' que, salvo sufrir una hecatombe, parecen tener en la mano.

El Inter tiene 16 puntos más que su vecino Milan y cuenta con 17 más que la 'Juve', que continúa su marcha errática de las últimas semanas.

Desde el 27 de enero, la Juventus solo ha ganado un partido en liga (3-2 ante el modesto Frosinone) y ha sufrido tres derrotas por otros tantos empates, lo que supone un pobre balance de seis puntos de 21 posibles.

En el partido de este domingo, la 'Vecchia Signora' había remontado con tantos de Andrea Cambiaso (66) y el polaco Arkadiusz Milik (70) un gol previo de Teun Koopmeiners, pero ese jugador belga marcó de nuevo en el 75, para dejar el pulso igualado.

"Hemos jugado contra un equipo realmente bueno. Hemos aumentado un punto nuestra ventaja sobre el Bolonia y el Atalanta sigue once puntos por detrás. Nuestro objetivo es acabar entre los cuatro primeros", afirmó el entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri.

El Atalanta es sexto, ahora a cuatro puntos de la zona de Liga de Campeones y del cuarto puesto del Bolonia.

La gran semana de Pulisic

Poco antes, el AC Milan había enviado a Turín una buena dosis de presión, con su victoria 1-0 sobre el Empoli (16º), ante el que decidió un solitario tanto del estadounidense Christian Pulisic en el 40.

"Es estupendo, los tres puntos nos vienen muy bien. No fue un gol bonito, tuve incluso suerte, pero lo que importa es que entró", admitió el héroe de la tarde.

El jugador de Pensilvania ya había sido protagonista el pasado jueves al firmar el tanto del 4-2 definitivo contra el Slavia de Praga en la ida de octavos de final de la Europa League, dejando la eliminatoria más cómoda para la vuelta en la República Checa, que tendrá lugar el jueves de la nueva semana.

"Me siento en mi mejor forma. El cuerpo técnico confía mucho en mí, mis compañeros también, como los hinchas. Me siento realmente bien aquí", afirmó.

El entrenador del Lecce da un cabezazo

En el primer partido del domingo, el Hellas Verona (13º) ganó 1-0 en el campo del Lecce (15º), un rival directo en la carrera por la permanencia.

Este duelo estuvo marcado por una imagen inusual, la del entrenador del Lecce, Roberto D'Aversa, dando un cabezazo al delantero francés del Hellas Verona Thomas Henry.

Fue en medio de unos incidentes desencadenados al término del partido, con empujones entre jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos de ambas formaciones.

El francés, golpeado en el pómulo derecho, fue expulsado por el árbitro, así como el entrenador del Lecce.

"Fui al campo para impedir que mis jugadores fueran expulsados, había muchas provocaciones por parte de los jugadores del Verona en los últimos minutos del partido y tras el pitido final", explicó D'Aversa a la cadena Sky Sport.

"No fue un gesto bonito, lo reconozco, no tiene disculpa y me expliqué con la gente del Verona. Pero no entré en el campo para hacer ese gesto", añadió.