Juventus se acerca a la final de la Copa Italia gracias a un autogol de la Fiorentina

Juventus rescató, con mucha fortuna, una victoria ante el Fiorentina gracias a un gol en propia meta del italiano Lorenzo Venuti en el descuento en la ida de semifinales de la Copa Italia , que dominó el conjunto 'Viola' pero que no acertó a finalizar.

El conjunto que dirige el italiano Massimiliano Allegri cedió la iniciativa a una 'Fiore' que pudo haber ganado pero que estuvo desacertado en las acciones finales y que se complica la clasificación a la final de Copa por el valor doble de goles fuera de casa.

No era un Fiorentina-Juventus cualquiera. Era la vuelta de Vlahovic a Florencia. Todas las miradas estaban puestas en el serbio, que volvió a su 'casa' con la camiseta del Juventus. Y la afición le hizo ver que no le ha perdonado por abandonar el club en enero con destino a un rival histórico de la entidad.

Cada vez que el serbio estuvo cerca del balón, recibió una pitada de todo el estadio. Incluso en el calentamiento. El delantero, eso sí, fue de lo poco rescatable de un Juventus que salió con la idea de dar el balón a su rival y encomendarse a la figura de Vlahovic a la contra, pero no funcionó.

La 'Fiore' se hizo con el partido, especialmente en la primera parte, e impuso su ritmo ante un Juventus que se quedó a la espera. Y tuvo las ocasiones más claras del partido. A punto estuvo de abrir el marcador el italiano Giacomo Bonnaventura tras un error en salida de balón del guardameta italiano Mattia Perin, que dejó el balón muerto en la frontal del área, pero el '5' del Fiorentina llegó apurado y mandó el balón arriba.

El francés Jonathan Ikone cuajó una gran actuación y fue, junto al uruguayo Lucas Torreira, el hombre más destacado por parte de los locales. Volvió loco al italiano Mattia De Sciglio por banda derecha y buena parte de las ocasiones llegaron desde sus botas.

En la segunda mitad se igualó la contienda, pero los hombres del técnico italiano Vincenzo Italiano siguieron mandando en el juego, aunque la entrada del colombiano Juan Cuadrado le dio más profundidad al conjunto turinés. Y así llegó el gol en el 91.

Cuando todo parecía que iba a quedarse en tablas, un peligroso centro de Cuadrado, que había ganado línea de fondo, rebotó en Veneti, que entró en el descanso por el español Odriozola, lesionado; y entró en propia puerta para darle la victoria al Juventus en el último suspiro.

Con este resultado, los turineses encaminan la clasificación gracias al valor doble de los goles fuera de casa, pero el partido del próximo 21 de abril en el Juventus Stadium decidirá el finalista de esta Copa Italia.

