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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Kylian Mbappé desmiente haber sido mal diagnosticado por el Real Madrid

Kylian Mbappé desmiente haber sido mal diagnosticado por el Real Madrid

En rueda de prensa, el atacante francés afirmó que no es cierto el rumor de que fue diagnosticado en la rodilla equivocada.

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