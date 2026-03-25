Kylian Mbappé desmiente haber sido mal diagnosticado por el Real Madrid

Varios medios de comunicación publicaron que el Real Madrid había comunicado que su equipo médico diagnosticó mal la rodilla del atacante. Supuestamente, habían evaluado la rodilla equivocada. Sin embargo, Mbappé dio su versión este miércoles en la rueda de prensa previa al partido amistoso entre Brasil y Francia.



Mbappé descartó todos los rumores

El rumor se venía acrecentando desde hace varios días y Mbappé decidió ponerle fin. En la conferencia mencionada, desmintió la información publicada por algunos medios de comunicación, según la cual el equipo médico del Real Madrid examinó la pierna derecha, cuando el delantero presentaba molestias en la izquierda. Un error que, supuestamente, le había provocado una profunda molestia.

Kylian Mbappé, quien regresa a las canchas tras 24 días de ausencia y después de haberse perdido cinco partidos, aseguró que este error nunca ocurrió. Fue tajante al afirmar: “La información que dice que examinaron la pierna equivocada no es cierta. Como ya lo he dicho, de pronto soy responsable indirectamente de esta situación porque cuando uno no comunica, deja la puerta abierta a las interpretaciones. Con el Real Madrid siempre hemos tenido una comunicación bastante clara, tanto en Madrid como en París, donde he estado acompañado por el médico y el kinesiólogo”.

Mbappé Foto: AFP

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Así mismo, el lunes pasado, el capitán de la selección francesa ya había aclarado los rumores sobre su estado de salud, cuando declaró: “Muchas personas han dado diagnósticos y ha pasado muy poco tiempo; ni siquiera tenía un diagnóstico. Se dijeron muchas cosas: que necesitaba una operación, que no iba a poder volver a jugar, que no jugaría la Copa del Mundo. Y el diagnóstico fue muy preciso en una fecha determinada, fecha que no puedo dar, pero todo eso eran rumores”.