Deportes  / Fútbol  / La cifra histórica de boletería para el Mundial de la Fifa 2026

La cifra histórica de boletería para el Mundial de la Fifa 2026

El Mundial se celebrará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026 en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos. Por primera vez participan 48 selecciones.

