Como Colombia en 2014: este país espera el milagro para el Mundial 2026 por lesión de su 'Falcao'

Un país que participará en el próximo Mundial de la Fifa del 2026 está a la expectativa de lo que pueda suceder con uno de sus mayores referentes actuales por cuenta de una grave lesión que sufrió en los últimos días y que pone en duda su participación en la competencia más importante de selecciones a nivel internacional.

Este caso, por sus coincidencias, recuerda la situación que vivió Colombia de cara a la Copa de Brasil del 2014, cuando su máxima figura, Radamel Falcao García, tuvo una lesión de ligamento cruzado en un partido con el Mónaco y le impidió estar en condiciones óptimas en el Mundial, que también significaba el regreso de la tricolor a este torneo después de una espera de 16 años.



Japón espera el milagro por Minamino

El centrocampista ofensivo japonés Takumi Minamino, jugador de Mónaco, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Así lo confirmó el equipo monegasco en sus redes sociales, lo que pone en peligro la presencia del jugador en el Mundial 2026, que arranca en seis meses.

Minamino se lesionó en los treintaidosavos de final de Copa de Francia -misma competencia en la que se lesionó Falcao- ganados en Auxerre (2-1), tras un contacto con un rival. Tuvo que salir en camilla con el rostro entre las manos.

Minamino con Mónaco en diciembre del 2025 Foto: AFP

El japonés, que ha disputado 21 partidos esta temporada con Mónaco (4 goles) es una de las piezas claves de su selección, con la que ha disputado 73 partidos (23 goles).



Los Samuráis Azules están en el Grupo F, con Países Bajos, Túnez y un equipo europeo por definir entre Polonia, Suecia, Ukrania o Albania.



¿Cómo fue la lesión de Falcao?

El 22 de enero de 2014 el delantero, entonces figura del AS Mónaco, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un partido de la Copa de Francia frente al Monts d'Or Azergues Foot. La lesión obligó a el tigre a pasar por el quirófano y a iniciar un largo proceso de recuperación, en un momento en el que atravesaba uno de los picos más altos de su carrera en el fútbol europeo.

Pese a los esfuerzos médicos y a la esperanza que se mantuvo durante varios meses, el tiempo no fue suficiente para que Falcao alcanzara el nivel físico necesario para competir en una Copa del Mundo. Finalmente, en mayo de 2014, durante una emotiva rueda de prensa se confirmó su ausencia de la lista definitiva de Colombia, una noticia que conmocionó al país y al propio jugador. Su baja representó una pérdida enorme para la selección que dirigía José Pékerman, ya que Falcao no solo era el capitán y goleador histórico, sino también el símbolo del regreso de Colombia a un Mundial tras 16 años de ausencia.

Ahora Japón esperará su milagro con Minamino, pues el tiempo será clave para que pueda volver a jugar y así disputar el Mundial de la Fifa.